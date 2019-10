Buccinasco. Al Centro Civico Anziani esclusivamente attività culturali e ricreative coinvolgendo le associazioni del territorio

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 ottobre 2019 – Nell’interesse di tutta la cittadinanza, il Centro Civico Anziani di via

Marzabotto ospiterà esclusivamente attività culturali e ricreative rivolte a tutta la cittadinanza

con particolare riguardo alla fascia anziana, con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo

e del volontariato, senza scopi di lucro e vincoli con soggetti privati.

Oggi pomeriggio la Giunta comunale ha approvato una delibera che dà agli uffici questi indirizzi,

indicando quindi di revocare il Bando per la concessione dell’immobile per attività di

somministrazione di alimenti e bevande e attività socio culturali, in scadenza il 31 ottobre.

“Vogliamo che il Centro Civico di via Marzabotto – spiega il sindaco Rino Pruiti – diventi un luogo

di cultura e tempo libero che veda le associazioni del territorio come protagoniste. Un luogo

aperto a tutta la città, con particolare riguardo agli anziani che qui continueranno ad avere un

punto di riferimento importante e progetti e servizi a loro dedicati. Una più ampia apertura

rispetto al passato, grazie a progetti in sinergia tra Amministrazione e mondo del volontariato,

escludendo lo sfruttamento commerciale dei locali in modo da non avere vincoli di alcun tipo con

un’eventuale gestione privata”.

“Abbiamo ascoltato le istanze delle associazioni – continua il sindaco Pruiti – e del nuovo direttivo

del Comitato Civico Anziani, eletto il 20 ottobre e presieduto da Giuseppe Allegra. Anche le

famiglie che frequentano il parco del Centro potranno continuare a usufruire dei servizi igienici e

metteremo per il momento a disposizione distributori di bevande, gelati e altro ancora, mentre le

spese di gestione saranno in carico al Comune come avviene per gli altri centri civici”.

Redazione