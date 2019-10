IL RISTORANTE KFC – KENTUCKY FRIED CHICKEN DI ASSAGO DONA IL POLLO IN ECCEDENZA ALL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TEMPORANEA ACCOGLIENZA (FATA)

(mi-lorenteggio.com) Assago, 29 ottobre 2019 – KFC è la prima azienda della ristorazione veloce in Italia a intraprendere un’iniziativa di recupero e donazione delle eccedenze alimentari. È il programma Harvest, che si inserisce nel percorso indicato dalla legge Gadda 166 del 2016 ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare.

Fra i protagonisti del progetto c’è il ristorante KFC di Assago che, attraverso il Banco Alimentare della Lombardia, dona il pollo fritto in eccedenza alla associazione Famiglie Temporanea Accoglienza (FATA) onlus di Milano.

“Siamo molto fieri di aver aderito al progetto Harvest, il quale ci permette di non sprecare il cibo prodotto in eccedenza del ristorante di Assago Drive – Dichiara Federico Molinari, Direttore del ristorante KFC Assago Drive – L’intera squadra ha perfettamente sposato la causa e sono tutti molto attenti a seguire i vari passaggi che portano ogni giorno un aiuto importante ai nostri colleghi del Banco Alimentare. Un piccolo impegno che porta un sorriso a molte persone.”

Il progetto Harvest è stato avviato in Italia a ottobre 2017 e, al 29 ottobre 2019, coinvolge 13 ristoranti dei 38 presenti sul territorio e 15 organizzazioni caritative, alle quali sono stati donati circa 20.000 pasti fino ad oggi.

“Siamo orgogliosi di realizzare il progetto Harvest nel nostro Paese con un partner autorevole come la Rete Banco Alimentare che, attraverso le sue sedi locali, ci consente entrare in contatto in modo capillare con le organizzazioni di assistenza sul territorio – afferma Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia – Ci auguriamo che il nostro pollo fritto possa non solo contribuire a nutrire chi ne ha bisogno con un prodotto gustoso e di importante contenuto proteico, ma anche portare a coloro che lo ricevono un senso di festa e un po’ di allegria, come è nello spirito del nostro marchio e del nostro prodotto”.

UN AIUTO CONCRETO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Le donazioni del ristorante KFC Assago Drive è destinata all’associazione Famiglie Temporanea Accoglienza onlus di Milano.

La FATA onlus nasce nel 1999 da un gruppo di famiglie che si è reso disponibile all’affido. A questo scopo, nel 2001 viene aperta la prima delle comunità educative per minori, in cui all’intervento di accoglienza in struttura si affianca il costante lavoro di selezione e formazione di famiglie affidatarie che possano fornire ai piccoli ospiti il contesto di crescita e cura ideale: la famiglia.

“In casa FATA le donazioni del ristorante KFC Assago Drive non solo rappresentano un aiuto concreto per i nostri bambini e ragazzi, ma sono anche un’occasione per far gustare loro un pasto più sfizioso e davvero molto apprezzato che altrimenti non potrebbero provare con altrettanta facilità” spiega la presidentessa dell’associazione Isabella Baldan.

“Per noi di Siticibo Milano, è un piacere poter continuare ad accedere alle eccedenze di KFC e così sostenere, attraverso il programma Harvest, le strutture caritative partner del Banco Alimentare della Lombardia attive nel territorio in prossimità dei ristoranti – dichiara Marcello Cosentino, coordinatore dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” onlus – Per la realtà di Assago abbiamo condiviso questa opportunità con l’Associazione FATA Famiglie Temporanea Accoglienza Onlus, che si occupa di minori, i quali hanno apprezzato molto la tipologia di alimenti donati”.

UN PROGETTO MONDIALE DAL 1992

Nel mondo sono circa 800 milioni le persone che soffrono la fame e ogni anno si spreca un terzo del cibo prodotto a livello globale: un quarto del cibo sprecato basterebbe a sfamare tutti coloro che ne hanno bisogno. Harvest è un progetto che Yum! Brands Inc. ha lanciato a livello mondiale nel 1992 e al quale KFC ha aderito nel 1999, recuperando e donando fino ad ora oltre 78 milioni di pasti e coinvolgendo oltre 2700 organizzazioni non profit in 20 Paesi.

COME FUNZIONA?

Harvest è un sistema semplice e molto rigoroso. Il pollo fritto di KFC che non viene venduto nell’arco della giornata viene raccolto in appositi sacchetti ad uso alimentare ed etichettato con le informazioni relative a quantità, tipologia del prodotto e data di scadenza. Il pollo così confezionato viene quindi congelato e conservato nelle celle negative all’interno del ristorante, fino al ritiro da parte del Banco Alimentare che provvede a trasportarlo, in apposite borse termiche, e a consegnarlo alla struttura destinataria della donazione sul territorio. Il pollo viene poi distribuito ancora congelato e confezionato alle persone assistite dalle organizzazioni caritative oppure riutilizzato dalle strutture stesse per preparare i pasti nelle loro mense.