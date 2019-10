Lissone. Angelo d’oro 2020, proposte entro il 30 novembre

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 29 ottobre 2019 – Le proposte potranno pervenire da ogni cittadino, corredate dall’indicazione del nominativo e da una motivazione che attesti la ragione dell’attribuzione della benemerenza.

C’è tempo fino a sabato 30 novembre 2019 per presentare le candidature per la benemerenza civica “Angelo d’oro” che nel 2020 giungerà alla sua settima edizione.

Compito di un’apposita Commissione, composta dal sindaco Concettina Monguzzi, dal presidente del Consiglio comunale e da 5 consiglieri (3 di maggioranza e 2 di minoranza), sarà quello di individuare benemeriti (persone o associazioni) che abbiano dato lustro alla Città, accrescendone il prestigio ed operando con disinteressata dedizione.

I nominativi presentati dalla cittadinanza lissonese entro il termine del 30 novembre saranno valutati da una commissione appositamente costituita. Il conferimento del premio avverrà in occasione della cerimonia celebrativa del 17 marzo, istituita dal Parlamento italiano come “Giornata dell’Unità, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.

La Civica Benemerenza denominata “PREMIO ANGELO D’ORO” è un riconoscimento – che consiste in una medaglia d’oro e in un attestato di benemerenza – da assegnare annualmente a persone o associazioni che abbiano in qualsiasi modo dato lustro alla Città, accrescendone il prestigio ed operando con disinteressata dedizione.

Le Civiche Benemerenze verranno assegnate in relazione alle seguenti tipologie, nel numero complessivo di 3 per ciascun anno:

1. Classe I – Benemeriti in ambito scientifico, letterario, artistico, del mondo dello spettacolo e dello sport

2. Classe II – Benemeriti nel campo dell’insegnamento, della formazione e dell’ educazione

3. Classe III – Benemeriti in campo economico, produttivo, imprenditoriale e istituzionale nonché promotori di nuove iniziative che abbiano contribuito allo sviluppo della città

4. Classe IV – Benemeriti nell’ambito sociale, umanitario, assistenziale e di volontariato nonché per atti di coraggio o per particolari manifestazioni di amore verso la comunità locale

5. Classe V – Enti, associazioni o istituzioni benemeriti

Di seguito, i benemeriti a cui è stato conferito il premio Angelo d’oro:

PRIMA EDIZIONE (2014)

Silvano Lissoni

Livio Cazzaniga

Maurizio Arosio (alla memoria)

SECONDA EDIZIONE (2015)

Romano Erba

Ditta O.E.B. – ora BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.p.A.

Suore Infermiere di San Carlo

TERZA EDIZIONE (2016)

Pierino Zappa

Sandro Pergolini

Associazione Stefania e Carlo Gariboldi (alla memoria).

QUARTA EDIZIONE (2017)

Carlo Pirola

Avis Lissone

Croce Verde Lissone Onlus

QUINTA EDIZIONE (2018)

Virginia Frisoni

Coniugi Silvano Radaelli e Maria Grazia Mussi

Gianni Radaelli

SESTA EDIZIONE (2019)

Mario Biscaldi

Graziano Viganò (alla memoria)

Arcangela Mariani (alla memoria)