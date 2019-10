Memorial Alda Merini a Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (29 ottobre 2019) – Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. A dieci anni dalla sua scomparsa (1 novembre 2009), Buccinasco dedica alla poetessa milanese Alda Merini – a cui è intitolata la Scuola Civica di Musica – un grande evento culturale promosso da tre associazioni del territorio, Accademia dei Poeti Erranti, Artènergia e Retake Buccinasco, e dalla stessa Civica con il patrocinio del Comune, in programma venerdì 1° novembre.

Poesia, arte e musica si fonderanno per celebrare la poetessa dei Navigli nata il ventuno a primavera. Sarà il Memorial Alda Merini che vedrà due momenti differenti. Alle ore 15 “Il Muro degli Angeli” alla Cascina Fagnana (l’ala nuova dove si trova la segreteria della Scuola) con l’inaugurazione del mosaico realizzato e donato alla città da Massimo Sestagalli in collaborazione con Retake Buccinasco. L’associazione nelle scorse settimane ha lanciato un sondaggio sui social chiedendo agli utenti di scegliere la frase con cui accompagnare il mosaico, da dipingere sul muro: il verso selezionato sarà realizzato da Giovanni ‘Berets’ Beretta. L’inaugurazione, a cui parteciperà Barbara Carniti, figlia della poetessa, sarà inoltre accompagnata dalle letture di Barbara Massa.

In serata all’Auditorium Fagnana di via Tiziano 7 alle 21 “Accarezzami musica”, reading musicale e poetico a cura delle associazioni Accademia dei Poeti Erranti e Artènergia con Giulia Bacchetta (attrice) e i musicisti Julia Lenti (voce), Paco Martucci (chitarra) e Riccardo Tosi (percussioni). L’ingresso è gratuito.

Redazione