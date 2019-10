MILANO.PRESENTATI A PALAZZO LOMBARDIA RISULTATI PROGETTO ‘ALPFOODWAY’ IN MATERIA DI CIBO E SVILUPPO SOSTENIBILE

PRESENTI ALL’EVENTO GLI ASSESSORI REGIONALI CATTANEO E GALLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2019 – Regione Lombardia e Polo Poschiavo –

Canton Grigioni (Svizzera, in qualita’ di capofila del progetto

‘AlpFoodway’), finanziato dal Programma ‘Interreg Alpine Space

2014-2020’, hanno presentato i risultati finali del progetto

culturale entrato anche a far parte delle iniziative di Eusalp

2019.

All’iniziativa hanno preso parte gli assessori regionali Stefano

Bruno Galli (Autonomia e Cultura) e Raffaele Cattaneo (Ambiente

e Clima).

Nel corso della giornata i partner hanno illustrato l’inventario

del Patrimonio immateriale delle Regioni Alpine che identifica e

racconta le pratiche alimentari delle Alpi ed il ‘Vision Paper’,

documento di indirizzo strategico che spiega come la

salvaguardia del Patrimonio Alimentare delle Alpi puo’

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo

sostenibile dell’Agenda 2030, previsti dalle Nazioni Unite.

Le comunita’ di Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e

Svizzera si sono impegnate congiuntamente a salvaguardare il

Patrimonio Alimentare Alpino, anche attraverso la sua

candidatura nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale

Immateriale Unesco. La Carta del Patrimonio Alimentare Alpino e

la petizione online promossa dai Paesi alpini del progetto sono

a disposizione della societa’ civile a supporto della

Candidatura.

CATTANEO: GREEN ECONOMY AL CENTRO PRESIDENZA ITALIANA EUSALP –

“Abbiamo messo al centro della presidenza italiana di Eusalp

gestita operativamente da Regione Lombardia – ha dichiarato

l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo -,

il tema della green economy. Le Alpi hanno il segreto di una

sapienza antica di cui abbiamo tutti bisogno di fronte a temi

come il cambiamento climatico, la sfida dello sviluppo

sostenibile. Una sapienza che ci insegna come usare le risorse e

come guardare allo sviluppo. Sono il territorio che piu’ di ogni

altro ci puo’ offrire questa sapienza: le Alpi sono un

laboratorio vivente di questa sapienza. Nelle aree alpine la

cultura della produzione e della lavorazione del cibo e’ lunga e

ricchissima: un elemento identitario e distintivo del

territorio. La tradizione del cibo delle Alpi e’ intrisa di una

visione della realta’, del mondo e dell’uso delle risorse di cui

abbiamo un gran bisogno oggi.

GALLI: REGIONE SOSTIENE PATRIMONIO ALIMENTARE ALPINO – “Il

patrimonio alimentare – ha dichiarato l’assessore regionale

all’autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli – e’ uno degli

elementi essenziali della civilta’ dell’arco alpino e deve essere

valorizzato. E’ l’espressione di un saper fare unico che, nel suo

significato piu’ profondo, racconta la storia dell’antichissimo

rapporto dell’uomo con il territorio, con la fauna e con la

flora alpina, con le valli e con i pendii dell’arco alpino,

autentico cuore dell’Europa. Alpfoodway si configura come un

progetto transnazionale guidato da Regione Lombardia e dal Polo

Poschiavo del Canton Grigioni. Un progetto che, dopo tre anni,

ha sviluppato linee guida e strumenti di salvaguardia

partecipata per la valorizzazione del patrimonio alimentare

delle comunita’ volontarie territoriali che abitano le Alpi. E’ un

modello di cultura che ci porta alle tecniche di produzione,

alla trasformazione e al consumo di cibo, ai saperi agricoli

tradizionali, alla cura e manutenzione del paesaggio,

all’allevamento, all’arte culinaria e ai riturali comunitari

tradizionali fondativi dei valori piu’ profondi dei popoli delle

Terre Alte. La salvaguardia del Patrimonio Alimentare Alpino,

anche attraverso la sua candidatura nella Lista Rappresentativa

del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, avra’ sempre il

sostegno dell’Assessorato che ho l’onore di guidare. In questi

giorni cade il 40esimo anniversario del riconoscimento del primo

sito UNESCO italiano, il Parco delle incisioni rupestri in

Valcamonica: e’ la’ dove si trova la Rosa camuna, simbolo di

questa nostra grande Regione. Da allora, si sono aggiunti altri

undici riconoscimenti UNESCO. L’auspicio e’ quello che, di fianco

all’arte liutaria di Cremona, nella lista rappresentativa del

patrimonio culturale immateriale dell’Umanita’ venga presto

inserito anche il Patrimonio Culturale Alimentare Alpino”.