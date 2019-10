MUSICA EBRAICA. DOMANI 30/10 ORE 18 AL PIRELLONE ‘IL SUONO DI ISRAELE’, INCONTRO CON ESIBIZIONE ARTISTI

Milano, 29 ottobre 2019 – Domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18 nella Sala Pirelli del Pirellone (sede del Consiglio Regionale della Lombardia, entrata da via Fabio Filzi, 22) si terrà, con ingresso libero, l’incontro su “Il suono di Israele: le migliori canzoni e le sue mille identità ebraiche”.

L’autore della guida alla musica israeliana Isramix (Proedi, 2018), il giornalista Roberto Zadik, illustrerà tradizione, evoluzione e migliori interpreti di questa interessante espressione culturale, dalla straordinaria importanza e dalle molteplici sfumature pur in una dimensione unitaria percepibile nella sua identità, non solo religiosa.

L’evento verrà introdotto dai saluti istituzionali di Manfredi Palmeri, Consigliere Regionale della Lombardia e già Presidente della Commissione Nazionale Cultura dell’ANCI Nazionale, e dagli interventi dei rappresentanti della Comunità Ebraica di Milano, il Presidente Milo Hasbani e l’Assessore alla Cultura Gadi Schoenheit.

Durante l’incontro sono previste le esibizioni di diversi artisti e anche dei 20 coristi, suddivisi in 4 voci, del Coro Col HaKolot (in ebraico ‘tutte le voci’), associazione senza scopo di lucro nata a Milano nel 1994 con la finalità della diffusione della cultura ebraica attraverso il canto e la promozione del dialogo interreligioso.