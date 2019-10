BERGAMO. CICLABILI, DALLA REGIONE 600.000 EURO PER COMPLETARE LA PISTA DELLA VALLE BREMBANA

Milano, 30 ottobre 2019 – Regione Lombardia cofinanzia il

completamento della pista ciclopedonale della Valle Brembana a

Zogno stanziando 600.000 euro per coprire il 50% dei costi

dell’intervento. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta

regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture,

Trasporti e Mobilita’ sostenibile, Claudia Maria Terzi.

OPERA STRATEGICA – “Mettiamo in campo risorse importanti – ha

spiegato Terzi – perche’ quest’opera e’ strategica per il

territorio anche in chiave turistica. Il cicloturismo e’ un

fenomeno sempre piu’ diffuso e approntare infrastrutture adeguate

e’ fondamentale per intercettare questo tipo di domanda. La

ciclabile puo’ rappresentare un volano per l’economia locale,

potenziando l’attrattivita’ di Zogno e della Valle. Con questo

intervento andiamo a completare un percorso ciclabile davvero

suggestivo, tra i piu’ belli di tutta la Lombardia. Sara’ dunque

possibile partire da Bergamo e percorrere tutto l’itinerario

ciclopedonale della Valle Brembana in condizioni di sicurezza,

attraversando luoghi meravigliosi. Questa infrastruttura e’ un

valore aggiunto non solo per la Bergamasca ma per l’intera

Regione”.

IL PERCORSO – Lo stanziamento della Regione Lombardia cofinanzia

la realizzazione di un tratto di percorso ciclabile 3,5 km in

Comune di Zogno dall’incrocio tra via Pietro Ruggeri e via degli

Alpini alla galleria in localita’ ‘Grotta delle meraviglie’.

Questo permettera’ il ricongiungimento del percorso ciclabile

dell’alta valle fino al Comune di Piazza Brembana con quello gia’

esistente verso sud da Bergamo a Sedrina. In questo modo la

valle viene dotata di un’unica ciclovia per un totale di circa

35 Km.

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE – L’opera da 1,2 milioni di euro

viene cofinanziata per 600.000 euro dalla Regione Lombardia, per

300.000 euro dalla Provincia di Bergamo, per 100.000 euro dal

Bacino imbrifero montano e per i restanti 200.000 dal Comune.