Ceriano – Lettura animata, torneo di calcetto e pranzo al Maccallè

E’ stato un altro fine settimana intenso

(mi-Lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 30 ottobre 2019 Anche quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di iniziative a Ceriano Laghetto, che hanno visto il coinvolgimento di molti residenti, di varie fasce d’età. Sabato pomeriggio nell’aula consiliare si è svolto l’appuntamento “pre–Halloween” dedicato ai più piccoli. La bibliotecaria Renata Sironi ha proposto una delle sue straordinarie performance, questa volta nei panni della strega Johannetta, coinvolgendo una trentina di bambini, che l’hanno ascoltata incantati prima di diventare protagonisti nel laboratorio e nei giochi a tema. “Un altro momento di grande coinvolgimento per tutti i bambini, particolarmente apprezzato dai partecipanti” -commenta l’Assessore alla Cultura Romana Campi. “A conclusione dell’evento c’è stata anche un’apprezzatissima merenda con biscotti a forma di zucca offerti da La dolce vite”.

Nello stesso pomeriggio di sabato, sul campo in sintetico del centro civico Villaggio Brollo, si è svolto il primo torneo di calcetto che ha messo di fronte rappresentanze dell’Amministrazione comunale, delle due consulte di frazione, Villaggio Brollo e Dal Pozzo e della frazione San Damiano. Al termine delle sfide, con la vittoria della compagine di San Damiano, conclusione in allegria per tutti con l’aperitivo organizzato dalla consulta del Villaggio Brollo.

“E’ stato un pomeriggio di divertimento e grande convivialità con il quale abbiamo voluto inaugurare una serie di nuove iniziative di coinvolgimento per la frazione” -commenta Matteo Di Reda, neoeletto presidente della consulta di frazione. “Mi ha molto colpito la grande partecipazione e il bel clima che si è creato tra tutti i presenti, a conferma dell’apprezzamento di questi momenti di aggregazione” -aggiunge il sindaco Roberto Crippa, presente alla sfida calcistica. Domenica a pranzo invece, appuntamento speciale al Macallé dove si sono riuniti a tavola ospiti, volontari e famigliari, per un’occasione di confronto molto apprezzata. “E’ stata una bella occasione per condividere con le famiglie degli ospiti i ringraziamenti ai nostri preziosissimi volontari che sono il grande valore aggiunto del centro diurno” -ha commentato il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Dante Cattaneo, presente all’appuntamento.

Per gli appuntamenti del prossimo fine settimana consultare i seguenti link:

