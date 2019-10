(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 ottobre 2019 – Un ragazzo di 28 anni trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano è il bilancio di un incidente tra un’auto e una moto, avvenuto questa sera intorno alle ore 19.40, in via Ariosto, all’altezza del civico 1. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi.

V. A.