COMMEMORAZIONE DEFUNTI. IL CALENDARIO DELLE CERIMONIE A MILANO

Sabato 2 novembre al Monumentale l’iscrizione al Famedio di 12 grandi personalità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2019 – Milano ricorda i defunti e onora la memoria dei Benemeriti con quattro giorni di commemorazioni.

Domani, giovedì 31 ottobre alle ore 10, sarà deposta una corona al Campo della Gloria (64) al Cimitero Maggiore. Parteciperà alla cerimonia l’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Alle ore 11.30 saranno deposte le corone al Monumento ai Caduti nei campi nazisti e al Cimitero ebraico all’interno del Cimitero Monumentale alla presenza dell’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Venerdì 1° novembre alle ore 15.30 l’Arcivescovo Mario Delpini officerà la Santa Messa al Cimitero Monumentale. Parteciperà l’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Sabato 2 novembre alle ore 8.30 saranno deposte le corone al Campo 12 al Cimitero Maggiore e alle 9 al Cimitero inglese di Trenno. Ad entrambe le cerimonie parteciperà l’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Alle 10 nella Basilica di Sant’Ambrogio l’Arcivescovo Mario Delpini officerà la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e dei caduti in servizio, alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala.

Alle ore 11.30, come da tradizione, si svolgerà la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 12 nuovi benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale con la partecipazione del Sindaco Giuseppe Sala, del Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé e dell’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Alle ore 15.30, presso il cimitero di Greco, è in programma la Santa Messa celebrata all’esterno dall’Arcivescovo Mario Delpini. Parteciperà l’assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli.

Lunedì 4 novembre alle ore 9.30 si terrà la cerimonia di deposizione corone al Sacrario dei Caduti alla presenza del sindaco Giuseppe Sala.

Alle 12 in piazza Duomo il sindaco Giuseppe Sala prenderà parte alla cerimonia dell’Alza Bandiera in Piazza Duomo.

Alle 12.45 nell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II si terrà l’esibizione delle Fanfare del Comando 1° Regione Aerea e del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”.

GLI APPUNTAMENTI DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

Venerdì 1 novembre, In occasione della solennità di Tutti i Santi, l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini presiede il solenne pontificale alle ore 11.00 in Duomo.

Nel pomeriggio, presso il Cimitero Monumentale (piazzale Cimitero Monumentale), alle ore 15.30 l’Arcivescovo presiederà la S Messa di Commemorazione di tutti i fedeli Defunti.

Sabato 2 novembre, alle 10.00, Mons. M. Delpini presiederà la celebrazione eucaristica per i Caduti nella Basilica di Sant’Ambrogio (piazza Sant’Ambrogio 15); alle 15.30 presiederà la celebrazione eucaristica al Cimitero di Greco; alle 17.30 la celebrazione eucaristica in Duomo: diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it, omelia in differita su Radio Mater alle 20.30

Lunedì 4 novembre, nella solennità di San Carlo Borromeo, co-patrono della diocesi ambrosiana, l’Arcivescovo presiederà il pontificale, in Duomo alle ore 17.30. Diretta su Chiesa Tv canale 195 e www.chiesadimilano.it. Omelia su Radio Mater alle 20.30

