FESTIVITA’ DI INIZIO NOVEMBRE: GLI APPUNTAMENTI DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI

TUTTI I SANTI (1/11); COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI (2/11) E SOLENNITÀ DI SAN CARLO BORROMEO (4/11).

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2019 – Venerdì 1 novembre, In occasione della solennità di Tutti i Santi, l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini presiede il solenne pontificale alle ore 11.00 in Duomo.

Nel pomeriggio, presso il Cimitero Monumentale (piazzale Cimitero Monumentale), alle ore 15.30 l’Arcivescovo presiederà la S Messa di Commemorazione di tutti i fedeli Defunti.

Sabato 2 novembre, alle 10.00, Mons. M. Delpini presiederà la celebrazione eucaristica per i Caduti nella Basilica di Sant’Ambrogio (piazza Sant’Ambrogio 15); alle 15.30 presiederà la celebrazione eucaristica al Cimitero di Greco; alle 17.30 la celebrazione eucaristica in Duomo: diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it, omelia in differita su Radio Mater alle 20.30

Lunedì 4 novembre, nella solennità di San Carlo Borromeo, co-patrono della diocesi ambrosiana, l’Arcivescovo presiederà il pontificale, in Duomo alle ore 17.30. Diretta su Chiesa Tv canale 195 e www.chiesadimilano.it. Omelia su Radio Mater alle 20.30