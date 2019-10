(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2019 – Il 29 ottobre si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale contro l’ictus cerebrale. Nello spirito del motto di World Stroke Organization, “ Dont’be the one”, non essere quello, nell’ASST Rhodense durante la riunione Emergenza Ictus sono state presentate delle iniziative volte alla prevenzione e cura di questa grave malattia. La Dr.ssa Ilaria Guidi dell’UO Neurologia – Stroke Unit ha presentato il Progetto TIA, un’innovativa proposta di integrazione tra Ospedale e Territorio, dedicata alla prevenzione dell’ictus ischemico nella popolazione ad alto rischio, quella delle persone che hanno presentato un recente evento cerebrale ischemico transitorio (TIA). Nell’Ospedale di Garbagnate è stato infatti definito un percorso al quale i Medici di Medicina Generale possono direttamente inviare i loro assistiti che hanno presentato TIA. “Percorso TIA”, questo il nome dato all’Unità Clinica dedicata, nella quale, grazie alla stretta collaborazione di neurologi , chirurghi vascolari , cardiologi e radiologi, i pazienti potranno in giornata essere sottoposti alle valutazioni cliniche e strumentali consigliate dalle Linee Guida attuali e ricevere le terapie più adeguate per la prevenzione dell’Ictus. La Dr.ssa Maria Grazia Riggio, dell’UO Neurologia Stroke Unit, ha presentato l’esperienza dell’ASST Rhodense nella cura dell’ictus in fase acuta illustrando che “nei P.S. dell’Azienda è disponibile la terapia trombolitica, ossia l’infusione di un farmaco in grado di disciogliere il trombo che occlude un vaso che irrora il cervello. In alcune condizioni cliniche può essere indicato il trattamento endovascolare, ossia la rimozione del trombo tramite catetere; questa procedura è garantita grazie ad una stretta collaborazione con l’Unita di Neuroradiologia Interventistica di Niguarda. L’efficacia delle terapie dell’ictus si riduce nel tempo e pertanto, per garantire il miglior esito clinico, sono state avviate nel DEA di Garbagnate delle procedure che hanno consentito di comprimere in modo rilevante l’intervallo di tempo tra l’accesso in P.S. e l’inizio dell’infusione del farmaco. I pazienti colpiti da ictus hanno l’opportunità di essere ricoverati in un reparto dedicato, la Stroke Unit, in cui opera del personale altamente specializzato, esperto nell’ individuare le cause dell’evento ed avviare il percorso riabilitativo”. Nel corso dell’incontro del 29 ottobre è stato annunciato l’avvio di una sede locale di ALICE, l’Associazione Lotta Ictus cerebrale, ente che opera in tutta Italia per sensibilizzare alla prevenzione ed al trattamento dell’ictus cerebrale. Alla riunione ha partecipato la Dr.ssa Elisa Salvati di Angel’s Initiative, che ha anticipato il conferimento all’ASST Rhodense del prestigioso premio di European Stroke Organization Eso Angel’s Award Gold, in ragione della qualità dell’assistenza al paziente con ictus sia nella fase iperacuta che nella Stroke Unit aziendale.

La Dr.ssa Salvati ha voluto portare ai partecipanti i complimenti del Professor Danilo Toni, Presidente di Iso Italian Stroke Organization. A conclusione dell’incontro il Direttore Generale dell’ASST Rhodense, Ida Ramponi ed il personale sanitario hanno incontrato alcuni pazienti, che con la loro presenza hanno voluto testimoniare l’apprezzamento per quanto è stato loro offerto dai servizi aziendali.

Redazione