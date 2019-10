Opera. Incontro con il Presidente Aler Milano: battaglia comune contro il degrado più manutenzioni sugli stabili dell’azienda regionale

(mi-lorenteggio.com) Opera, 30 ottobre 2019 – “Più decoro anche per gli immobili Aler”. E’ questa la richiesta che il sindaco, Antonino Nucera, ha avanzato al Presidente dell’Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale Pubblica, Mario Angelo Sala, nel corso di un incontro che si è tenuto a Opera nei giorni scorsi. Sul piatto il degrado degli immobili e in particolar modo quello di via Di Vittorio.

“Lo stabile di via Di Vittorio – ha detto il sindaco Nucera – si colloca in un’area cittadina interessata da importanti interventi di riqualificazione urbana. Il nuovo palazzetto dello sport, vera eccellenza del nostro territorio, il recente restyling del parco dello sport e, ancora i numerosi interventi riguardanti gli attraversamenti pedonali, l’illuminazione pubblica e la sicurezza stradale hanno cambiato volto a quello che l’ingresso nord della nostra cittadina.

Per questo, abbiamo chiesto ad Aler di organizzare gli interventi dando priorità allo stabile che, altrimenti, rischierebbe di diventare un corpo estraneo al quartiere che oggi rappresenta il nostro biglietto da visita ”.

Il Presidente Sala ha condiviso il ragionamento dell’amministrazione dimostrando sensibilità verso gli interventi da effettuare negli stabili Aler dell’intero territorio. Ha ipotizzato una veloce azione di monitoraggio circa le criticità per poi decidere con quali strumenti e quali priorità intervenire. Obiettivo? garantire un maggior decoro urbano e contestualmente l’offerta di condizioni abitative migliori agli inquilini. “Siamo pronti a collaborare – conclude Nucera – per realizzare una città bella, che invita al rispetto, all’educazione, che sappia sensibilizzare le coscienze e il senso civico di chi la vive. Lavoriamo per una città senza ombre in cui i cittadini possano riconoscersi e andare fieri del loro senso di appartenenza”. In passato, l’amministrazione ha già fatto diversi passi per intervenire a favore dei residenti: oltre ad aver potenziato la luce e la sicurezza, è intervenuta per risolvere i problemi legati alla fastidiosa presenza di topi e scarafaggi nel condominio.

V.A.