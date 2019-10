RACKET OCCUPAZIONI ABUSIVE, BOLOGNINI: GRAZIE A FORZE ORDINE PER DIVIETO DIMORA OCCUPANTI ABUSIVI SERIALI E PERICOLOSI

ASSESSORE COMMENTA L’OPERAZIONE COMPIUTA OGGI ALLA BARONA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2019 – “Grazie alla Polizia e alle Forze

dell’ordine per l’operazione compiuta alla Barona e in

particolare per il divieto di dimora per 5 autonomi. Da tempo

chiediamo che venga applicato, soprattutto a Milano, il daspo,

quindi il divieto di dimora per gli occupanti abusivi seriali e

pericolosi delle case popolari.

Spero che presto il Questore possa intervenire in tal senso per

liberare gli alloggi pubblici dai soggetti piu’ pericolosi”. Cosi’

l’assessore alle politiche sociali, abitative e disabilita’ di

Regione Lombardia Stefano Bolognini commentando l’applicazione

della misura cautelare del divieto di dimora eseguita nei

confronti 5 esponenti dell’area milanese antagonista,

riconducibili all’organizzazione CAAB – Comitato Autonomo

Abitanti Barona. I cinque, di cui quattro cittadini italiani, e

un cittadino rumeno, tutti con precedenti di polizia per

resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sono responsabili

di estorsione aggravata e lesioni nei confronti di due cittadini

marocchini, una donna di 32 anni e un uomo di 43, anche loro

inizialmente appartenenti al Comitato.

“Allontanare certi delinquenti dalla citta’ di Milano – ha

aggiunto Bolognini – sarebbe un importante segnale di legalita’

nei quartieri popolari e permetterebbe a Regione Lombardia di

essere ancora piu’ incisiva nell’importante politica di

rigenerazione urbana che sta portando avanti con il Comune”.