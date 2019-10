ROGOREDO, DA OGGI 1.500 PERSONE SENZA MEDICO DI BASE

BORGHETTI (PD): REGIONE E ATS FACCIANO IL POSSIBILE PERCHÉ I PAZIENTI ANZIANI NON SIANO COSTRETTI A SPOSTARSI, SI INSERISCA ROGOREDO NEL PROSSIMO BANDO DI RECLUTAMENTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 ottobre 2019 – «Il dott. Matteo Benedetti dal 30 ottobre p.v. cesserà l’attività di medico di base nello studio di Via Monte Popera. Ci è stato comunicato che l’ATS non intende provvedere alla sua sostituzione. Gli assistiti dovrebbero procedere in ordine sparso all’individuazione di altri professionisti operanti in zona, se disponibili, ed attivare le procedure amministrative per la scelta di un medico “di fiducia” del tutto sconosciuto e staccato dal territorio». Questo è l’incipit della petizione lanciata dai cittadini di Rogoredo, per cui sono state già raccolte oltre 600 firme, che verranno inviate a Regione Lombardia, Comune di Milano e Municipio 4.

Quando si parla di Rogoredo, tutti raccontano del “bosco della droga” ma – denunciano i cittadini che si sono mobilitati – di 1.500 persone che a fine mese resteranno senza medico di base non si dice niente. Nel quartiere è stata fatta recentemente un’assemblea pubblica e vi hanno partecipato 80 persone molto determinate nel chiedere all’ATS che al medico uscente possa immediatamente subentrare la sua sostituta, dott.ssa Sofia Bianchi ma la risposta è stata negativa.

«Rogoredo è un quartiere molto particolare, ai confini della città da cui è fisicamente staccato, scosso da tumultuose trasformazioni che tuttavia non hanno ancora cancellato il tessuto di una comunità che si conosce e riconosce in pochi luoghi simbolo. Lo studio del medico di base è uno di questi. – prosegue il testo della petizione – Come è noto, Rogoredo di problemi con cui fare i conti ne ha già abbastanza. Desertificare un presidio cruciale per la comunità locale da parte di una istituzione il cui scopo è tutelare il benessere psicofisico della popolazione sarebbe una scelta di abbandono poco comprensibile, in controtendenza con l’impegno di riqualificazione e rigenerazione del quartiere dichiarato a tutti i livelli da tutte le istituzioni che ci governano».

I cittadini fanno notare che «Nel borgo di Rogoredo la percentuale di anziani è nettamente superiore a quella urbana e municipale e la stragrande maggioranza dei 1.700 assistiti del dott. Benedetti è costituita da pensionati. Sono ciò che rimane delle famiglie operaie dell’ex Acciaieria Redaelli intorno alla quale sorgevano le case e i servizi essenziali che costituivano il loro orizzonte: negozi, scuola, chiesa, dottore. Persone che in gran parte oggi sono in difficoltà sia nel muoversi autonomamente nel traffico urbano, sia nell’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Che vivono di pensioni modeste e non possono permettersi i costi della sanità privata. Sappiamo sin d’ora che chiedere loro di recarsi chissà dove, proprio nel momento del bisogno, significa che rinunceranno alle cure cui hanno diritto. Vorremmo tutelare un’utenza fragile, ma anche prevenire l’aggravamento delle condizioni di salute dei singoli e il conseguente incremento dei costi a carico della collettività».

Inoltre, Rogoredo è un quartiere in forte espansione: a breve saranno consegnate le prime abitazioni del nuovo insediamento residenziale di Merezzate (circa 2.000) a cui si dovrà assicurare l’adeguata copertura sanitaria. I firmatari della petizione chiedono, quindi, che il dott. Benedetti sia sostituito subito e il prossimo 15 novembre sarà indetta una nuova assemblea pubblica presso i locali della Parrocchia per discutere la questione.

“Sappiamo che la sostituzione dei medici di famiglia, quando questi cessano l’attività, sta diventando sempre più difficoltosa per via della carenza di nuovi medici, ma questo non deve esimere la Regione e la ATS dal fare tutto il possibile perché soprattutto i pazienti anziani non siano costretti a spostarsi altrove per trovare il medico. – ha dichiarato Carlo Borghetti, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, che sta seguendo questa vicenda – Ho sollecitato quindi la ATS a inserire nel prossimo Bando di reclutamento di medici di famiglia anche una posizione di medico per Rogoredo”.

