“TUTTI ALL’OPERA” Il cineteatro EDUARDO di Opera ha inaugurato la nuova gestione

di Luciana Rassati

(mi-lorenteggio.com) Opera, 30 ottobre 2019 – Inaugurata con grande successo la nuova gestione del cineteatro Eduardo di Opera con la presentazione degli spettacoli della compagnia teatrale “Tutti all’opera”, diretta dal regista Antonio Ricchiuti e la programmazione della stagione cinematografica 2019-2020. Ospite d’onore della serata l’attore Enrico Beruschi per un grande pubblico divertito e partecipe. Presenti per l’occasione anche le istituzioni locali rappresentate dal Primo Cittadino di Opera Antonino Nucera.

L’ Associazione culturale Tutti all’Opera per il prossimo quinquennio ha preso in gestione la struttura comunale di via Papa Giovanni XXIII. Il Presidente della stessa e direttore artistico Antonio Ricchiuti, fondatore della rinomata Scuola di Teatro e Musical omonima presente anche al cinema-teatro De Sica di Peschiera Borromeo, con grande entusiasmo e professionalità si dichiara soddisfatto dell’inizio di questa nuova avventura. La stagione del rinnovato cineteatro Eduardo vanta in cartellone spettacoli teatrali e cinematografici adatti a tutti e a prezzi accessibili, con la presenza di nomi di rilievo come Raffaele Paganini, Barbara De Rossi, Nathalie Caldonazzo e Francesco Brachetti, conosciuti e amati dal grande pubblico.

Gli allievi del corso della sezione avanzata della Scuola di Teatro e Musical di Opera, durante la serata si sono esibiti in alcune coreografie tratte dalla commedia “E meno male che c’è Maria” e al termine della serata hanno concluso con un omaggio canoro dedicato all’indimenticabile Manuel Frattini, recentemente scomparso. Tra le novità in cartellone, il debutto della commedia musicale in due tempi “E meno male che c’è Maria” di Garinei, Giovannini, Fiastri, con le musiche di Gianni Ferrio e la regia di Antonio Ricchiuti, in programma da mercoledì 18 a venerdì 20 novembre al cineteatro Eduardo di Opera, sabato 18 e domenica 19 gennaio al cinema teatro De Sica di Peschiera Borromeo e, sabato 25 aprile al Teatro della Luna di Assago.

Quanto è importante portare i bambini a teatro? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Ricchiuti: “ E’ molto importante perché Il teatro è cultura, ed è una forma terapeutica che oggi andrebbe inserita nelle scuole come materia dell’obbligo, perché i bambini hanno bisogno di rapportarsi, di crescere sani e di stare in un ambiente pulito”.

A Opera oggi esiste una rinnovata realtà che merita d’essere presa in considerazione.