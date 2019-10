(mi-Lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 30 ottobre 2019 – Stamane, intorno alle ore 11.50, lungo la ex Statale dei Giovi, nel territorio di Zibido, è atterrato l’elisoccorso per soccorrere un motociclista feritosi per la caduto dopoché si è scontrato con una vettura. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.

