Abbiategrasso. “DIFESA IN… ROSA” – Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di difesa personale femminile

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 31 ottobre 2019 – L’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Abbiategrasso, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Centro Studi Arti Marziali Funakoshj Yamato, promuove una serie di incontri dedicati all’apprendimento delle principali tecniche di difesa.

“La capacità di percepire e affrontare il pericolo è uno strumento importante, per la propria tranquillità e per migliorare la propria autostima. Avere coraggio non significa non avere paura, ma piuttosto saperla riconoscere e affrontare – osserva l’assessore Alberto Bernacchi – Invito pertanto le cittadine a partecipare a questo corso, un’occasione preziosa per acquisire semplici tecniche, sia fisiche sia psicologiche, che permettono in pochi minuti di bloccare un malintenzionato, di distogliere la sua attenzione e di mettersi rapidamente in fuga per allertare le forze dell’ordine.“

I corsi partiranno martedì 12 novembre e termineranno venerdì 20 dicembre, per un totale di 6 incontri da un’ora ciascuno. Le praticanti potranno scegliere fra tre diverse fasce orarie, in due diverse sedi: martedì oppure venerdì dalle 20 alle 21 nella palestra di via Fratelli d Dio, mentre il giovedì il corso si terrà dalle 19.45 alle 20.45 nella struttura di via Da Vinci.

L’iniziativa è completamente gratuita, ed è aperta a tutte le donne dai 16 anni in su. I posti disponibili sono 60, e le domande saranno accolte in ordine di presentazione: le iscrizioni possono essere presentate all’Urp di piazza Marconi negli orari di apertura la pubblico (lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45 e mercoledì dalle 16 alle 18), oppure inoltrate via email all’indirizzo urp@comune.abbiategrasso.mi.it, per informazioni tel. 02-94692215.

Clicca qui per scaricare la modulistica