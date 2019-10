Buccinasco. Legalità e antimafia, nuova commissione consiliare

Si chiamerà “Commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità” e sarà presieduta dal sindaco, lo ha deciso all’unanimità ieri sera il Consiglio comunale

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 31 ottobre 2019 – Ieri sera all’unanimità il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per l’istituzione di una nuova commissione consiliare permanente, la “Commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità” che avrà funzioni consultive e propositive e sarà presieduta dal sindaco.

Anche il Consiglio comunale, come già l’assessorato alla Cultura antimafia voluto dal sindaco Rino Pruiti, intende fare la propria parte per diffondere la cultura della legalità a Buccinasco e dà un segnale forte e di unità alla città per una battaglia comune contro le mafie e l’illegalità.

“La guerra alla ‘ndrangheta e all’illegalità – dichiara il sindaco Rino Pruiti – si deve combattere ogni giorno con la propria condotta, con l’esempio, con iniziative nelle scuole, dicendo e dimostrando chiaramente da che parte stiamo. Siamo contro le mafie. E, con azioni amministrative e culturali, come istituzione e come cittadini siamo al fianco del fondamentale lavoro delle forze dell’ordine: ben venga, quindi, l’istituzione di un ulteriore strumento dell’Amministrazione per il contrasto culturale alla criminalità organizzata”.

“La nostra città – si legge nel testo dell’ordine del giorno – è stata spesso un punto nevralgico delle indagini in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento all’associazione mafiosa ‘ndrangheta, contro la quale lottano ogni giorno le forze dell’ordine, le istituzioni, la società civile. L’Amministrazione comunale di Buccinasco da anni ha intrapreso una battaglia amministrativa e culturale a favore della legalità attraverso una serie di azioni concrete come la restituzione alla comunità dei beni confiscati alle mafie, la costante rete con le forze dell’ordine, la Prefettura e le agenzie che si occupano a vario titolo di legalità, la promozione costante della cultura antimafia attraverso eventi e progetti educativi in accordo con le istituzioni scolastiche”.

Per questo i consiglieri hanno deciso di istituire la nuova commissione, ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto comunale, che sarà disciplinata in base al regolamento comunale (che dovrà pertanto essere modificato).

