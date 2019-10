IMPRESE, BANDO DA 4 MILIONI DI EURO PER PARTECIPAZIONI A FIERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2019 – E’ stato pubblicato il bando per la

concessione di contributi per la partecipazione delle

Piccole-Medie Imprese alle fiere internazionali in Lombardia, in

attuazione del Fondo europeo di sviluppo regionale, come

deliberato lo scorso luglio dalla giunta regionale lombarda su

proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro

Mattinzoli.

OBIETTIVO: CREARE OCCASIONI DI INCONTRO – La misura e’

finalizzata sia a creare occasioni di incontro tra imprenditori

italiani ed esteri per promuovere accordi commerciali,

attraverso il sostegno con un’agevolazione a fondo perduto sia

alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle

manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si

svolgono in Lombardia.

BENEFICIARI – I beneficiari sono Micro, piccole e medie imprese

con sede operativa in Lombardia. Per essere ammissa, l’impresa

non deve aver partecipato alle ultime 3 edizioni (per le fiere

con cadenza annuale o inferiore) o 2 edizioni (per le fiere con

cadenza triennale o superiore) delle fiere selezionate.

PROGETTI AMMISSIBILI – Il bando finanzia la partecipazione

dell’impresa richiedente a una o piu’ fiere che si svolgono in

Lombardia con qualifica internazionale, inserite nel calendario

fieristico regionale.

Sono ammissibili sia fiere diverse che diverse edizioni della

stessa fiera nel 2020 e 2021.

Sono ammesse le seguenti spese: costi diretti di partecipazione

alle fiere (quote di iscrizione, affitto e allestimento stand,

utenze, hostess e interpreti), spese per consulenze

propedeutiche alla partecipazione alla fiera o necessarie ai

follow up dei contatti ottenuti in fiera (progettazione stand,

ricerca partner e organizzazione incontri d’affari, consulenza

su contrattualistica estera, dogane, fiscalita’ estera, pagamenti

esteri), spese di personale (20% a forfait), spese generali (7%

a forfait).

Necessaria, perche’ il progetto sia ammissibile, una spesa minima

di 8 mila euro.

DOTAZIONE FINANZIARIA – Quattro milioni e duecento mila euro,

interamente finanziati con risorse Fondo europeo di sviluppo

regionale 2014-2020.

MATTINZOLI: IMPORTANTE PROMUOVERE PARTEIPAZIONE – “In Lombardia

– ha spiegato l’assessore Alessandro Mattinzoli – abbiamo grandi

eccellenze fieristiche che rappresentano un palcoscenico di

riferimento per i mercati a livello globale. E’ importante

promuovere la partecipazione delle nostre imprese a questi

eventi, per gli incontri e le opportunita’ di crescita che si

sviluppano”.

MODALITA’ DI SELEZIONE: PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO – Le

domande formalmente ammissibili che abbiano ottenuto una

valutazione di merito pari o superiore alla soglia minima (50 su

100) saranno ammesse in ordine cronologico di presentazione fino

a esaurimento della dotazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Le domande devono

essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico

“Bandi Online” (www.bandi.servizirl.it/), piattaforma gestita da

Aria Spa, a partire dal 19 novembre 2019.