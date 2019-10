Lunedì 4 novembre: al via Rassegna culturale: “Incontri in Guastalla”

Una serie di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. Si parte lunedì 4 novembre

Interverranno tra gli altri Ferruccio De Bortoli, Rav Alfonso Arbib, Rav Gianfranco Di Segni e tanti altri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2019 – Storia del sionismo, dialogo interreligioso, incontri con autori, presentazioni di libri e momenti di approfondimento. La Sinagoga di via della Guastalla apre le porte alla cittadinanza per la rassegna “Incontri in Guastalla”, un ciclo di appuntamenti culturali a ingresso libero (fino a esaurimento posti) organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Comunità a partire dal mese di novembre fino a maggio prossimo. Due i grandi filoni della rassegna: storia del sionismo e dialogo interculturale interreligioso.

Si parte lunedì 4 novembre, alle ore 20.30, con una lezione di Massimo Paganoni su “Risorgimento ebraico: il sionismo e la formazione dello stato d’Israele fino alla guerra d’indipendenza”, primo di una serie di appuntamenti che la rassegna dedica nello specifico alla storia del sionismo.

Gli altri appuntamenti con Massimo Paganoni per approfondire il tema saranno: domenica 15 dicembre “Sovranità, rifiuto, guerra: i principali snodi del conflitto arabo-israelo-palestinese” e domenica 19 gennaio “Israele in Medio Oriente oggi: contraddizioni, prospettive, disinformazione”, mentre domenica 16 febbraio Rav Alfonso Arbib terrà la lezione conclusiva del ciclo parlando di “Antisionismo religioso”.

Altra marco area degli “Incontri in Guastalla”. Per la sezione “Dialogo e rapporti interreligiosi e interculturali” sono previsti tre appuntamenti: domenica primo marzo, si parla di Ebraismo e Cristianesimo con Rav Riccardo Di Segni, Rabbino Capo Comunità ebraica di Roma e Ambrogio Spreafico, Presidente Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, domenica 5 aprile di “Ebraismo e Islam” con Vittorio Robiati Bendaud e l’Imam Yahya Pallavicini, Presidente CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) e domenica 17 maggio “Ebraismo e secolarizzazione”, a cura di Rav Alfonso Arbib e Claudio Vercelli.

Rientrano nella rassegna anche altri appuntamenti tra i quali, domenica 17 novembre, alle ore 17.00, all’interno di Book City, conversazione tra Ferruccio De Bortoli e Daniela Dawan autrice del libro Qual è la via del vento, vincitore della sezione ragazzi della XX edizione del Premio Letterario ADEI-WIZO Adelina Della Pergola; domenica 12 gennaio, in collaborazione con Cdec e Associazione Figli della Shoah, incontro su “Eugenetica e nazismo. Il terzo reich è stato l’inventore o l’emulatore del principio della razza ariana?” con Rav Gianfranco Di Segni e Francesco Cassata.

