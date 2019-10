STAZIONE PORTA EST MILANO E M4 SEGRATE, DA REGIONE 110.000 EURO PER STUDIO DI FATTIBILITA’

TERZI: SARA’ IMPORTANTE NODO INTERSCAMBIO PER TRASPORTO PUBBLICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2019 – Uno stanziamento di 110.000 euro per

cofinanziare lo studio di fattibilita’ del nodo di interscambio

‘Hub metropolitano Segrate – Porta Est Milano’. Lo prevede una

delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta

dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’

sostenibile, Claudia Maria Terzi.

NUOVA STAZIONE DI PORTA E PROLUNGAMENTO DELLA M4 A SEGRATE –

“L’obiettivo e’ la realizzazione di una stazione di ‘porta’

nell’area est di Milano – ha spiegato Terzi – simile a quelle di

Rogoredo o di Rho Fiera per altre zone della metropoli. Si

tratta di dare vita a un nodo di interscambio nel quale si

interfaccino servizi suburbani, treni a lunga percorrenza e ad

alta velocita’. In questo contesto rientra la necessita’ di

prevedere un futuro collegamento della metropolitana M4 da

Linate a Segrate. In accordo con tutti gli enti coinvolti,

intendiamo potenziare e riqualificare il sistema di trasporto

pubblico nell’est milanese. Da questo punto di vista, lo studio

servira’ a valutare ed elaborare le soluzioni migliori,

ragionando in una logica di mobilita’ integrata e sostenibile per

chi si sposta in un’area che sara’ interessata da significative

trasformazioni nei prossimi anni.

“Questo lavoro – ha proseguito Terzi – consentira’ di individuare

la localizzazione ottimale dell’Hub, che andra’ a sostituire

l’attuale fermata ferroviaria di Segrate. Potremo creare cosi’ un

nodo di interscambio tra il servizio ferroviario, il trasporto

pubblico locale, auto e mobilita’ ciclo-pedonale”.

DELIBERA APPROVA SCHEMA DI ACCORDO FRA ENTI – La delibera

approva lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, la Citta’

metropolitana di Milano, i Comuni di Milano, Segrate, Pioltello,

Sea s.p.a., Westfield Milan s.p.a. per il finanziamento e

l’affidamento ad MM s.p.a. degli incarichi per lo studio di

fattibilita’ del nodo di interscambio ‘Hub metropolitano Segrate

– porta est Milano’, inerente il prolungamento della M4, e per

il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica della ‘Nuova

stazione ferroviaria Segrate Porta Est”.

Redazione