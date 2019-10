SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE SOSTIENE PROGETTO ‘MOTION CONTROL’ DI AZIENDA CHE OPERA ANCHE NEL COMASCO

ASSESSORE MATTINZOLI: PUNTIAMO A IMPRESE SEMPRE PIU’ COMPETITIVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2019 -La Giunta della Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro

Mattinzoli, ha approvato lo schema di accordo per l’innovazione

tra il Ministero dello Sviluppo economico, la Regione Lombardia,

la Regione Emilia-Romagna, la Provincia Autonoma di Trento, la

Regione Toscana e le Societa’ ESA spa e ESA Energy srl.

LA FABBRICA DEL FUTURO – ESA S.p.A. ha presentato al Mise la

proposta progettuale ‘Studio di tecnologie per la progettazione

integrata di soluzioni di generazione del profilo di moto per la

movimentazione (motion control) e la lavorazione di materiali a

controllo numerico per la fabbricazione di macchine e robot

industriali, associate a strumenti di monitoraggio dei dati per

la riduzione dei consumi e degli sprechi, la sostenibilita’

ambientale e la manutenzione predittiva della produzione, per la

fabbrica del futuro’, individuando puntualmente gli investimenti

in attivita’ di ricerca e sviluppo che intende realizzare nei

siti di Mariano Comense (Como), Pontedera (Pisa), Bentivoglio

(Bologna) e Rovereto (Trento).

OTTIMIZZARE LE FONTI ENERGETICHE – Il progetto proposto intende

realizzare un radicale miglioramento di prodotti e servizi

legati alla progettazione del controllo del movimento (motion

control) e del controllo numerico, integrato con opportune

soluzioni da applicare durante il funzionamento della macchina

nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche

durante un processo produttivo, considerando non solo l’attivita’

propria di produzione, ma anche tutti i consumi accessori e

collaterali.

I COSTI DELL’OPERAZIONE – Il costo previsto per la realizzazione

del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad 8.240.000 di euro

con un contributo complessivo, a carico del Ministero e degli

altri soggetti pubblici pari a 2.230.225 di euro.

La quota a carico di Regione Lombardia e’ quantificata in 106.200

di euro

SOSTEGNO A INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO TECNOLOGICO – Il nostro

obiettivo – ha spiegato l’assessore – e’ di sostenere interventi

di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla

capacita’ competitiva delle imprese. Un aspetto, questo, che

diventa ancora piu’ importante, se se ne considerano anche altri

due basilari: salvaguardare i livelli occupazionali e attrarre

investimenti sul territorio lombardo”.