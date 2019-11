GIUNTA. APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO PER LA CONVENZIONE DEL PROGETTO CULTURALE “SPIRIT DE MILAN”

Milano, 1 novembre 2019 – La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera che detta le linee di indirizzo politico per il convenzionamento del progetto culturale “Spirit de Milan”, realizzato presso le ex Cristallerie Livellara in zona Bovisa.

Il riconoscimento da parte dell’Amministrazione del valore creativo e ricreativo, sociale e culturale del progetto, già consolidato in Italia e all’estero, consentirà la stipula di una convenzione di durata pari alla vigenza del contratto di affitto – e quindi fino a giugno 2023 – con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni.

Gli obiettivi e i contenuti della convenzione saranno finalizzati a promuovere la cultura milanese, il teatro, la poesia e la musica in tutte le sue forme – dallo swing al jazz, dal pop al cantautorato – a rivitalizzare la stagione del cabaret che tanto ha caratterizzato la storia artistica recente di Milano, a far sì che “Spirit de Milan” diventi sempre più luogo di aggregazione e socialità, di incontro e condivisione, a partire dagli abitanti del quartiere Bovisa. Per questo sarà previsto un prezzo accessibile per tutte le iniziative a pagamento, in linea con i prezzi fino ad ora già applicati.

Il Comune disporrà di almeno 20 giornate all’anno per attività proprie o promosse e sostenute dall’Amministrazione e il Municipio 9 almeno cinque giornate all’anno per gli stessi scopi.

La convenzione riguarderà esclusivamente gli spazi dedicati all’attività di promozione culturale e di spettacolo (circa 1.200 mq). Resta esclusa pertanto l’area destinata ad attività commerciale, per la quale è in corso il procedimento amministrativo relativo al cambio di destinazione d’uso.

Con l’approvazione da parte della Giunta della Convenzione per lo Spirit De Milan, finalmente il buon senso e la salvaguardia dei valori culturali prevalgono sulla burocrazia.

Riparte così uno dei percorsi più significativi di questi ultimi anni perché Milano ha bisogno di spazi di aggregazione ma soprattutto di luoghi “cult” per musica dal vivo ed eventi dai gusti ricercati” così Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare cultura, commenta la delibera di Giunta con cui si proroga la convenzione dello Spirit de Milan fino al 2023