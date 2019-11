INNOVAZIONE, INTESA FONDAZIONE BRACCO-SCUOLE PER VALORIZZARE GIOVANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 novembre 2019 – E’ stato siglato il Protocollo di

Intesa tra Fondazione Bracco e l’Ufficio Scolastico Regionale

per la valorizzazione degli studenti lombardi.

Nella fattispecie gli ambiti di azione riguardano la prevenzione

alla dispersione scolastica, la promozione della salute, la

diffusione della cultura scientifica con il superamento delle

differenze di genere e la valorizzazione del patrimonio

culturale.

Alla firma del documento, sottoscritto da Diana Bracco,

presidente della Fondazione Bracco e Delia Campanelli, direttore

generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, era presente il

vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,

Innovazione, Universita’, Export e Internazionalizzazione

Fabrizio Sala.

“Abbiamo intenzione di collaborare con le fondazioni – ha detto

Sala – per iniziative come questa, che danno agli

studenti la possibilita’ di emergere. Nel settore no profit siamo

i primi al mondo ed e’ proprio questo che rende la Lombardia una

terra opportunita'”.

“Il successo del nostro territorio – ha aggiunto Fabrizio Sala –

e’ fatto da gruppi di persone lungimiranti che decidono di fare

da guida, questa e’ una fortuna per i nostri giovani a cui dico:

‘siete nella terra giusta'”.

“Complimenti all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Fondazione

Bracco per questo importante risultato” ha aggiunto il

vicepresidente della Regione Lombardia.

“Vogliamo realizzare progetti di innovazione – ha concluso Sala

– che portino le aziende all’interno delle scuole, e’ uno dei

nostri principali obiettivi per il prossimo anno”.