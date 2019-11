Lecco. Esplosione in palazzina a Missaglia, un ferito grave

(mi-lorenteggio.com) Missaglia – Lecco, 1 novembre 2019 – Questa sera intorno alle ore 18.30 nella frazione di Maresso, in via Manzoni, per una esplosione in un appartamento di una palazzina di corte, che è andata parzialmente distrutta, un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato con ferite e ustioni di secondo e terzo grado all’ospedale di Merate. Una porta blindata proiettata a diversi metri in strada.

Sul posto sono giunti subito i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’edificio, dopo aver affidato ai sanitari del 118 il ferito, e Carabinieri.

V. A.