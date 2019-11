(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 novembre 2019 – Sospesa la circolazione tra Udine e Gobba per un suicidio di un uomo di 31 anni, deceduto sul colpo, a Crescenzago avvenuto intorno alle ore 10.00. Sono in servizio bus sostitutivi per collegare le stazioni nella tratta interrotta.

I treni viaggiano normalmente sul resto della linea, nelle tratte Gobba-Gessate/Cologno e Udine-Abbiateggrasso/Assago.

Redazione