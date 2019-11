PADERNO DUGNANO. DE CORATO: MAFIA SI VINCE ANCHE PARLANDONE. IN LOMBARDIA 13 CENTRI PROMOZIONE LEGALITA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 novembre 2019 – L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha preso

parte all’incontro ’10 anni di riconquista al servizio della

legalita” tenutosi ieri sera presso il circolo ‘Falcone e

Borsellino’ a Paderno Dugnano (Mi).

CIRCOLO INAUGURATO DA FRATELLO GIUDICE BORSELLINO – “Quando ho

accettato l’invito per questo evento sono tornato indietro di

qualche anno e mi sono ricordato i giorni in cui i media

raccontavano la vicenda di cui celebriamo il decimo

anniversario. La stampa, all’epoca, riportava che un anno prima

del summit della ‘ndrangheta, ad inaugurare proprio questi

locali arrivo’ il fratello del giudice Borsellino”.

IN LOMBARDIA CONFISCATE A CRIMINALITA’ OLTRE 3000 STRUTTURE – “In

Lombardia – ha aggiunto l’assessore – oltre a questo centro sono

stati sequestrati e destinati nel 2018 ben 58 immobili ed 1

azienda. Dal 1982 ad oggi sono quasi 3000 le strutture

confiscate alla criminalita’ organizzata sul nostro territorio

regionale. La Lombardia e’ al quarto posto tra le regioni per

confisca di beni”.

13 CENTRI DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ – “Regione Lombardia – ha

evidenziato l’assessore alla Sicurezza – in collaborazione con

l’Ufficio Scolastico Regionale, ha creato 13 centri di

promozione della legalita’: uno in ogni provincia e 2 nella Citta’

Metropolitana di Milano. I centri realizzano sin dal 2015

interventi di educazione alla legalita’, con focus sulla lotta

alla corruzione e alla criminalita’ organizzata. Rappresentano un

esempio virtuoso di collaborazione tra istituti scolastici e

societa’ civile, organizzazioni no profit ed imprese, divenendo

sia un punto di raccordo e conoscenza dei fenomeni di illecito,

sia un punto di riferimento per la comunita’ locale.

“MAFIA SI VINCE ANCHE PARLANDONE” – “Spero – ha concluso De

Corato – che continuino ad esserci manifestazioni come questa.

La mafia vince solo quando non se ne parla piu’.