Rho. Cimiteri: situazione dei lavori

Realizzati i lavori di antisfondellamento dei soffitti, proseguono gli interventi di manutenzione

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 31 ottobre 2019 – In occasione della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale fa il punto sulla situazione dei cimiteri sui lavori fatti e quelli in programma.

L’Assessore ai Lavori Pubblici e Cimiteri Maria Rita Vergani commenta: “Abbiamo avviato un percorso per rendere i nostri cimiteri più dignitosi, in risposta anche alle numerose istanze dei cittadini. In questo ultimo anno abbiamo dato priorità alla sicurezza, quindi ai possibili sfondellamenti dei soffitti. Stiamo dando seguito anche ai lavori di manutenzione che vanno ad eliminare alla radice alcune infiltrazioni ancora presenti nel cimitero di Mazzo. Abbiamo approfondito la situazione con i responsabili e i tecnici della società SCR – Società Cimiteri di Rho insieme ai nostri uffici per individuare tutte le attività da pianificare nei prossimi mesi, soprattutto sulle problematiche causate dalle infiltrazioni: alcune sono da tempo risolte, altre necessitano di un intervento più complesso sulle strutture ammalorate nel tempo. Ci scusiamo per i disagi, ma siamo sicuri di poter risolvere le situazioni più critiche”.

L’anno scorso, a dicembre 2018, sono stati avviati e conclusi i lavori di messa in sicurezza dei controsoffitti in tutti i cimiteri della città, necessari dopo una indagine e una puntuale perizia, e conseguenti lavori di rimozione delle parti ammalorate, iniziando dal Cimitero capoluogo e passando successivamente alle frazioni di Passirana, Lucernate, e Terrazzano. Nel cimitero di Mazzo invece i lavori sono risultati più impegnativi, in quanto è necessario, prima, un intervento sul tetto per eliminare le infiltrazioni d’acqua causa dell’ammaloramento di intonaco e non solo. A seguito di un più approfondito esame della situazione, è emersa la necessità di definire un progetto più complesso sia dal punto di vista tecnico che economico.

A questi lavori, previsti prima dell’inverno, seguiranno le attività di protezione dei ferri e dei travetti ammalorati poi, a seguire, la ricostruzione dei controsoffitti, solo dopo aver accertato di aver risolto le infiltrazioni definitivamente.

In ogni caso, nel cimitero di Mazzo, in questi mesi è stata già ripristinata la cappella dei preti e sono state fissate, con appositi “chiodi”, tutte le lastre marmoree che rivestono la struttura dei colombari, un po’ malmesse proprio a causa delle infiltrazioni di cui sopra.

Negli altri cimiteri invece, questa è la situazione:

· Cimitero centrale: si è ripresentato, in forma ridotta, il problema delle infiltrazioni dei colombari sotterranei, che sembrava risolto qualche mese fa per cui, dopo la commemorazione dei defunti, riprenderanno i lavori. E’ stato sollecitato un intervento sull’impianto elettrico (sezione tra illuminazione esterna e sotterranea), vetusto e un po’ compromesso da tempo oltre al suo rinnovamento. Si interverrà per la sicurezza su una vecchia tomba abbandonata, senza alcun parente che se ne accolli la manutenzione, che è crollata in parte rendendo inaccessibile un tratto di un vialetto. E’ stata rimossa la recinzione in legno, ormai rotta e vandalizzata, dell’ingresso di via Redipuglia, e momentaneamente sostituita da dissuasori e New Jersey per evitare che le auto parcheggino sul vialetto pavimentato: si provvederà a rifare la recinzione non appena possibile;

· Cimitero di Terrazzano: da qualche mese sono stati messi in vendita i nuovi colombari appena realizzati e si sono ricaricati con ghiaia alcuni vialetti oggetto di interventi di esumazioni;

· Cimitero Passirana: è stata imbiancata la cappella dei preti e rimesso mano al tratto di pluviale danneggiato e lasciato erroneamente murato anni fa, causa di infiltrazioni continue nella cappella e nei muri dei colombari adiacenti. E’ stata messa la nuova ghiaia nel parcheggio esterno e nei vialetti interni;

· Cimitero Lucernate: anche qui sono stati messi in vendita i colombari nuovi. E’ stato pulito il parcheggio da alcuni residui di terra rimasti dopo i lavori e si è ricaricato il parcheggio con la ghiaia.

E’ stata inoltre realizzata un intervento di pulizia supplementare, anche a seguito di operazioni di estumulazioni effettuate nei giorni scorsi nei campi di tutti i cimiteri, la piantumazione di fiori e piante e sono state riordinate le bacheche per gli avvisi e acquistato nuovo materiale (innaffiatoi, scope) per la cura del luogo.