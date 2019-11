Corsico. Elisoccorso in azione in via Copernico

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 2 novembre 2019 – Intervento, stamane alle ore 10.20, per l’elisoccorso, atterrato nel parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria, per soccorrere una donna di 62 anni precipitata in via Copernico. La donna è stata portata in elicottero in ospedale in gravi condizioni in codice rosso al Niguarda.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, intervenuti anche con un’automedica e un’ambulanza, sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.