Milano. Incidente nella notte in via Antonini, feriti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 novembre 2019 – Intorno alle ore 23.40 di ieri, all’altezza dell’incrocio tra via Giacomo Antonini e via Ada Negri, in zona Vigentino, per un incidente tra due vetture, la cui esatta dinamica è in fase di accertamento, 5 persone sono rimaste ferite.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, sono giunte cinque ambulanze e due automediche, che hanno trasportato i feriti nei vicini ospedali cittadini. Il più grave è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, due feriti, in codice giallo, sono stati portati all’ospedale Sacco e al Policlinico, mentre, uno al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano, in codice verde.

V. A.