MILANO. TRUFFE ANZIANI, DE CORATO: SERVE PIU’ INFORMAZIONE, STIAMO PREPARANDO SPOT TELEVISIVI CHE INDICANO COME COMPORTARSI

ASSESSORE: 170.000 EURO AI COMUNI PER CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 02 novembre 2019 – L’assessore regionale alla Sicurezza

Riccardo De Corato e’ intervenuto sul tema truffe agli anziani

commentando la notizia dell’arresto di un 44enne responsabile di

raggiri a persone in eta’ avanzata per derubarle.

L’uomo e’ stato bloccato e arrestato due giorni fa a Milano dagli

agenti di una pattuglia.

“Registriamo l’ennesima truffa – ha commentato l’assessore – ai

danni dei piu’ deboli, i nostri anziani, che ancora troppo spesso

risultano facili prede di delinquenti senza scrupoli”.

“E’ necessario – ha sottolineato – che siano piu’ informati sui

rischi che corrono. Per questo, il mio assessorato ha stanziato

per i Comuni lombardi 170.000 euro da utilizzare in campagne di

informazione”.

“Inoltre – ha spiegato De Corato – stiamo preparando spot

televisivi che rimarcheranno come, per la loro sicurezza, sia

indispensabile che gli anziani non aprano mai la porta agli

sconosciuti”