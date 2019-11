4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

(mi-lorenteggio.com) Roma, II 4 novembre 1918 aveva termine il 1° conflitto mondiale – la Grande Guerra – un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l’inizio del ’90​0 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali.

La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti​ (Padova) con l’Impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

A partire dalle 8:30 del 4 Novembre 2019, presso l’Altare della Patria in Piazza Venezia a Roma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte Cariche dello Stato e dalle Autorità militari, deporrà una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, seguirà il passaggio delle Frecce Tricolori.

Redazione