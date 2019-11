4 Novembre: le celebrazioni a Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 3 novembre 2019 – Come in gran parte d’Italia, si svolgono oggi, 3 novembre le celebrazioni per 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Come tradizione a Cesano Boscone, l’iniziativa che si svolge con la collaborazione della locale sezione dell’Associazione Nazionale Reduci e Combattenti, dopo il ritrovo presso la Casa della Memoria in Villa Marazzi, è seguito l’incontro con le autorità e le associazioni davanti al Municipio con la deposizione della corona d’alloro presso il sacrario dei Caduti del cimitero di via Rimembranze e la commemorazione al monumento ai Caduti in via Repubblica. Pioggia e temperatura tipicamente autunnale ha accompagnato il corteo per tutto il percorso.

Il corteo è stato accompagnato da “L‘Echo Wind Orchestra” diretta dal maestro Giuseppe Mesiano.

V. A.