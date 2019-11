Milano. Incidente in via Corelli / Rivoltana, sei feriti gravi

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2019 – Questa notte, intorno alle ore 12.25, lungo la via Corelli e la Rivoltana, nel sud est della città, per un veicolo uscito di strada, sei ventenni, quattro ragazzi e due ragazzi, per cause in fase di accertamento sono usciti di strada. Soccorsi da sei ambulanze, due auto mediche e dai Vigili del fuoco, cinque di loro sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali Fatebenefratelli, San Raffaele, Città Studi e in quello di San Donato Milanese. Il più grave è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.