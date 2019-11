MILANO-CORTINA 2026. MAGONI A LONDRA AL WORLD TRAVEL MARKET: OLIMPIADI VOLÀNO STRATEGICO PER TURISMO LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Londra/GB, 04 novembre 2019 – L’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Magoni ha partecipato, a Londra, alla conferenza stampa ‘Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026’, organizzata da Regione Lombardia, Regione Veneto, Comune di Milano e Comune di Cortina, in collaborazione con Enit. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della

quarantesima edizione del ‘World Travel Market’, una delle fiere più importanti internazionali B2B del travel.

“Siamo presenti a Londra – ha sottolineato l’assessore Magoni commentando con la stampa internazionale la partecipazione di Regione Lombardia al WTM – per mettere in mostra le eccellenze di Regione Lombardia. Dai paesaggi alle città d’arte, dalle montagne ai laghi sino alla storia, alla cultura, alla tradizione e ai percorsi enogastronomici, la nostra partecipazione al World Travel Market è fondamentale per valorizzare le peculiarità dei nostri territori”.

GIOCHI CREERANNO RICCHEZZA – “I Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 – ha rimarcato l’assessore – creeranno ricchezza e faranno lievitare il turismo, con centinaia di

migliaia di persone che da ogni parte del mondo arriveranno nel nostro Paese per apprezzare anche le bellezze dei territori”.

“Le Olimpiadi invernali – ha continuato – sono quindi una grande opportunità non solo per la Lombardia e per il Veneto, ma per tutta l’Italia. I numeri parlano chiaro: dagli studi effettuati

dalle università Bocconi di Milano e Ca’ Foscari di Venezia, i Giochi avranno un impatto sulla produzione di 2,85 miliardi in Lombardia e 1,46 miliardi nell’area veneta, con un valore aggiunto rispettivamente di 1,21 e 0,73 miliardi, per un’occupazione totale di circa 26 mila posti di lavoro”.

INVESTIMENTO IN LOMBARDIA DI 202 MILIONI, 61 DA REGIONE – “Solo per la Lombardia – ha detto l’assessore Magoni – è previsto un investimento di oltre 202 milioni per opere che interesseranno il territorio, con un finanziamento diretto regionale di 61 milioni”.

“La Lombardia scende in pista con entusiasmo – ha proseguito Magoni – e con un progetto condiviso, che dimostra ancora una volta che quando sappiamo fare squadra l’Italia tutta è

vincente”.

PROGETTO DI PROMOZIONE – La partecipazione di Regione Lombardia al WTM di Londra si inserisce in un più ampio progetto di

promozione turistica e volto al consolidamento del mercato britannico. Tra le attività avviate, la campagna di comunicazione multicanale della destinazione Lombardia in collaborazione con la compagnia aerea Ryanair, media partner strategico con il quale attivare una serie di azioni congiunte tra novembre e dicembre 2019.

Inoltre, Regione Lombardia ha previsto un importante progetto editoriale con la prestigiosa rivista ‘National Geographic Traveller UK’ che sarà finalizzato entro i primi mesi del 2020 e

che includerà la realizzazione di uno speciale monografico interamente dedicato alla Lombardia e alle attività outdoor.

CONFRONTO INTERNAZIONALE – “Partecipiamo a un confronto internazionale – ha chiosato l’assessore Magoni – anche in vista delle Olimpiadi del 2026: lo spirito olimpico valorizzerà da un punto di vista turistico tutti i nostri territori, grazie a ben 12 siti Unesco, ai meravigliosi luoghi del Fai e a 250 prodotti agroalimentari tipici”.

‘LEONARDO EXPERIENCE A MASTERPIECE’ – Il 9 novembre sarà inaugurata presso la National Gallery di Londra ‘Leonardo Experience a Masterpiece’, un evento unico tra le celebrazioni

per il cinquecentenario della morte di Da Vinci in quanto prima mostra digitale. Nell’ambito della mostra, che sarà visibile fino al 12 gennaio 2020, i visitatori troveranno anche spunti utili per una vacanza in Lombardia, grazie alla distribuzione dei magazine tematici che li guideranno alla scoperta della destinazione.