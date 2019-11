Recuperare i nostri video preferiti eliminati per errore

Milano, 4 novembre 2019 – In molti abbiamo l’abitudine di salvare i video che più ci piacciono, siano essi di film, o di musica o di altro tipo, oggi scaricare video e salvarli nel proprio computer o nel proprio smartphone è molto semplice, ma è facile anche in qualche modo perderli; le cause di cancellazione dei video dalla memoria dei nostri device sono di diversa tipologia, le più comuni sono ad esempio l’uso distratto di alcuni tasti in combinazione, oppure la formattazione senza aver eseguito prima un backup dei file.

Come procedere se i nostri video sono scomparsi

A volte anche gli antivirus eliminano i video per errore o semplicemente perché li identificano come qualcosa di infestante; un’altra causa di perdita di un video è lo svuotamento accidentale del cestino. Ma non bisogna disperarsi perché recuperare video cancellati è possibile, ci sono diverse metodologie per recuperare i video dal computer in maniera autonoma. Ma dato che non tutti siamo dei grandi esperti nel ripristinare qualcosa di cancellato è consigliabile affidarsi a un software di recupero dati, in commercio esistono molti software professionali di recupero dati che possono ripescare dai meandri della memoria del nostro computer i video cancellati, con i nomi originali dei file, e gli originali percorsi di archiviazione.

Recuperare davvero ogni file

I software per recuperare i video generalmente sono abilitati ad eseguire questa operazione sulle chiavette usb, sulle fotocamere digitali, sui computer, sulle schede, di memoria, quindi quando capita di perdere qualcosa all’interno della nostra macchina la cosa più ovvia da fare è cercare il software migliore, che ci possa aiutare a recuperare quello che abbiamo perso. Questi software sono disponibili sia per l’iPhone che per gli altri smartphone, per il computer, il tablet e qualsiasi device abbia la capacità di archiviare fotografie, video, e documenti di qualunque genere.

Software miracolosi

In rete si trovano varie indicazioni e informazioni per poter accedere a software, a volte anche gratis o scaricabili, con una spesa minima che possono aiutare a recuperare anche un’intera collezione di video, o album fotografici; il recupero dei video che sono stati rimossi per sbaglio o per un qualsiasi malfunzionamento del device può essere svolto anche su varie piattaforme, poiché quando viene cancellato qualcosa da un dispositivo in effetti non viene mai cancellato del tutto, viene semplicemente nascosto in una partizione della memoria non raggiungibile dall’interfaccia normale di utilizzo.

Tutto quello che c’è da sapere sull’effettiva cancellazione dei video

Una procedura irreversibile è quando il sistema operativo notifica che lo spazio può essere sovrascritto e quindi liberato, in questo modo i file vengono persi se per sempre, ma se la sovrascrittura non viene eseguita il file è ancora recuperabile. l’unica problematica effettiva è scegliere il software più adatto alle nostre esigenze e alle nostre capacità; o semplicemente ci si può affidare a esperti del settore che eseguiranno il ripristino per noi sui nostri computer e sui nostri dispositivi mobili per recuperare video cancellati e altro.

L. M.