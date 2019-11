Territorio. Novembre, un mese ricco di eventi culturali per tutti

(mi-Lorenteggio.com) Albairate, 4 novembre 2019 -Nei Comuni dell’Ovest Milanese in programma ci sono tante iniziative per il tempo libero, soprattutto di carattere culturale e per tutte le fasce di età: dalla rassegna letteraria di Cusago agli eventi di Corbetta dedicati al genio Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua scomparsa e agli appuntamenti per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e architettonico della città di Turbigo e la navigazione nel Naviglio Grande. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una nuova selezione degli appuntamenti che si svolgeranno nel mese di novembre, in particolare nei Comuni di Corbetta, Cusago e Turbigo.

A Corbetta, sabato 9 novembre 2019 alle ore 11.00, nella Sala multimediale della biblioteca comunale in piazza 25 Aprile, appuntamento ad ingresso libero con il Music club per ascoltare e parlare di musica. In programma due proposte di ascolto dalla collezione jazz della biblioteca. Mentre, sempre sabato 9 novembre, con ritrovo alle ore 17.00 nella scuola materna di via Petrarca, si terrà la 14ª edizione di “Era Una Notte Nera”, un viaggio nel mistero seguendo gli anniversari del 2019. Per partecipare è necessario prenotarsi on line dal sito www.cdb-corbetta.org. Nell’ambito del progetto intercomunale #Leonardo500 avviato per celebrare Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla sua scomparsa, continuano gli eventi dedicati al genio toscano. Dal 16 novembre al 1° dicembre, nella Sala delle Colonne del Palazzo comunale, in via Verdi, si potrà visitare la mostra “Il genio di Leonardo Da Vinci: 500 anni dopo, sempre attuale”, con opere di Andrea Pellicani, Lady Be e dodici riproduzioni di macchine dell’Ecomuseo della Roggia Mora di Vigevano. L’esposizione sarà inaugurata sabato 16 novembre alle ore 17.00 e sarà accessibile gratuitamente nei seguenti orari: venerdì dalle 17.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00. Sempre sabato 16 novembre alle ore 21.00, nella Sala Polifunzionale di piazza 1° maggio, si terrà l’evento teatrale “#500Leonardo. La vita dell’artista e del genio italiano, le sue opere, i suoi sogni raccontati da uno dei suoi personaggi più noti”, a cura di Mosaiko Teatro e la regia di Alessandro Stellacci. Inoltre, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sette ristoranti corbettesi dal 16 novembre al 1° dicembre omaggeranno Leonardo e promuoveranno la cultura del cibo inserendo nel menù quotidiano un piatto dedicato, ossia il “Piatto di Leonardo”. Mentre domenica 17 novembre alle ore 16.00, presso la Sala polifunzionale “Aldo Salvi”, presso le scuole Simone da Corbetta,

sarà proiettato il film di animazione “Leo Da Vinci. Mission Mona Lisa” ad ingresso gratuito dalle ore 15.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Lunedì 18 novembre alle ore 20.30, in biblioteca, l’autore Marco Mavaldi presenterà il suo libro “Vento in scatola”.

Anche a Cusago, dall’11 al 20 novembre 2019 farà tappa “BookCity Milano”, una manifestazione culturale per gli amanti della letteratura con tanti appuntamenti giornalieri ad ingresso libero che si terranno in biblioteca, aula consiliare, nido e scuola “Leonardo da Vinci”, tra questi si segnalano: mercoledì 13 novembre alle ore 21.00, nella sala consiliare del municipio, in piazza Soncino, l’autore Paolo Roversi presenterà il libro “Alle porte della notte, un’indagine di Enrico Radeschi”; lunedì 18 novembre alle ore 21.00 in aula consiliare l’autore Luigi Barnaba Frigoli presenterà il libro “Il morso del basilisco”; martedì 19 novembre alle ore 17.30, sempre in aula consiliare, in occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia, si terrà la narrazione pubblica di “Storia di nomi e diritti”. Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nel territorio comunale saranno posizionate quattro panchine rosse. Venerdì 29 novembre alle ore 21.00, in sala consiliare, la Carovana Antimafia, terrà l’incontro pubblico “La colonizzazione della mafia ‘ndrangheta nel nostro territorio e la sua infiltrazione”.

A Turbigo, sabato 9 novembre 2019, in occasione del 30° anniversario della Caduta del Muro di Berlino, si svolgeranno due iniziative promosse dall’Amministrazione comunale in collaborazione con gli studenti: alle ore 10.30 in piazza Madonna della Luna, in collaborazione l’istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”, la rievocazione storica della “Caduta del Muro di Berlino”. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà in via Roma presso Palazzo De Cristoforis; alle ore 11.45, nella Sala delle Vetrate del municipio in via Roma, inaugurazione della mostra “30° Anniversario della Caduta del Muro di Berlino”, con opere dei ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Sempre sabato 9 novembre alle ore 16.00 si svolgerà l’evento “Tra Villa e Naviglio alla scoperta di Turbigo”, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni dei Navigli. Il programma prevede navigazione con partenza alle ore 16.00 presso l’imbarcadero di Via Alzaia Naviglio e alle 16.45 visita guidata a Palazzo De Cristoforis – Gray e, infine, alle 17.15 rinfresco. Lo scopo dell’evento è di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e architettonico della città di Turbigo e l’offerta del servizio di navigazione lungo il sistema dei Navigli. Nel mese di novembre si terranno anche i primi due appuntamenti della stagione teatrale 2019/2020 di Crossroads Intrecci Culturali e l’attore turbighese Marco Mainini, presso il Nuovo Iris in via Roma 5 (costo biglietto prosa 12,00 euro, costo biglietto rassegna domenicale 8,00 euro): domenica 10 novembre alle ore 16.30 in programma “Zorba il gatto”, nell’ambito della rassegna teatrale domenicale “Favole a merenda” per bambini e famiglie; sabato 16 novembre alle ore 21.15, si terrà lo spettacolo di prosa “A piedi nudi nel parco”. Mercoledì 27 novembre alle ore 20.00, presso il Nuovo Iris ad ingresso libero, l’autore Ettore Comi presenterà il libro “Vite immortali”.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.