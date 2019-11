TREZZANO. TRE APPUNTAMENTI PER LA FESTA DELL’ALBERO

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 novembre 2019 – A novembre ogni anno si celebra la Giornata degli alberi per valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste, il nostro ossigeno.

Il Comune di Trezzano, in collaborazione con scuole, aziende e comitati di quartiere, quest’anno organizza tre appuntamenti in zone differenti della città dove saranno piantati nuovi alberi e arbusti.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 7 novembre alle 14 in via Salvini dove saranno piantati 100 alberelli in collaborazione con l’associazione no profit Selva Urbana con cui l’Amministrazione ha stipulato una convenzione e con Boscoforte, la ditta che cura il verde a Trezzano che preparerà il terreno.

All’evento parteciperanno alcune classi (seconde e quarte) della scuola primaria Giacosa dedicando un pensiero per la pace, in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino (9 novembre 1989) e della Giornata della libertà contro ogni oppressione e totalitarismo.

Sabato 9 novembre dalle 9 alle 12 ci sarà la piantumazione straordinaria di 100 tuie al Parco dei Sorrisi (via Boccaccio, quartiere Boschetto), in collaborazione con il comitato di quartiere Boschetto e l’azienda Siapi, promotrice del progetto insieme ai propri dipendenti, per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti dei propri prodotti.

Domenica 24 novembre alle ore 15.30, insieme alle famiglie, si terrà la piantumazione di alberi al Parco dello Scoiattolo (via Giordano Bruno) per i nuovi nati trezzanesi, in occasione della Festa dell’Albero in collaborazione con l’azienda trezzanese Eurovetrocap. Parteciperà anche la Civica Scuola di Musica, si esibirà l’allievo Andrea Predan (voce e chitarra elettrica).

In questa occasione nella zona denominata “Bosco dei nuovi nati” verranno poste, sugli alberi appena piantumati, le targhe con i nomi dei bambini nati dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Per l’occasione sarà donato ad ogni famiglia il “diploma dell’albero” a testimonianza dell’impegno del Comune di Trezzano sul Naviglio per l’arricchimento del patrimonio verde della città.

