22° MAGENTA JAZZ FESTIVAL: DA DOMENICA 10 A SABATO 30 NOVEMBRE 2019

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 5 novembre 2019 – La Città di Magenta è ancora una volta protagonista del jazz lombardo con la 22ma edizione del Magenta Jazz Festival. Organizzato dall’Amministrazione Comunale di Magenta con la direzione artistica della nostra Associazione, il Festival è la rassegna di musica jazz che si è affermata come evento unico nella provincia milanese e in Lombardia per continuità e per livello artistico delle propostemusicali. L’edizione 2019 del Magenta Jazz Festival – strutturato in tre concerti al sabato sera al Teatro Lirico, in unaStreet Parade di domenica pomeriggio in PiazzaLiberazione evie del centro e con un evento pre-festival in Casa Giacobbe – avrà come riferimento il 50° anniversario del Festival di Woodstock con interessanti panoramiche sulla musica di quegli anni.

Domenica 10 novembre, nella prestigiosa sede di Casa Giacobbe in Via 4 Giugno, alle ore 21 ci sarà un evento a ingresso libero col giovanissimo quartetto di Enrico Le Noci che presenterà brani originali dall’HardBop degli anni Sessanta alle melodie BlueNote e alle armonie contemporanee. Sabato 16 novembre, alle 21 al Teatro Lirico, la grande formazione magentina Maxentia Big Band con la nuova direzione di Eugenia Canale proporrà nel concerto “Back to the Sixties” una selezione di brani della beat generation de gli anni Sessanta. Nel pomeriggio di domenica 17 novembre, la Chicago Dixieland Jazz Band – formazione composta da noti e affermati musicisti italiani che propone classici brani dalla tradizione Dixieland di New Orleans -sarà protagonista della consueta Street Parade inPiazza Liberazione e nelle vie del centro. Il secondo concerto al Teatro Lirico sarà sabato 23 novembre con Andrea Andreoli Quartet in “Woodstock 50”. Composta da giovani jazzisti milanesi la Band porta il pubblico a riscoprire le affinità tra il jazz, il blues e il rock, rivisitando brani daglianni70inpoi,con unomaggioai50 anni delFestivaldiWoodstock. Gran finale sabato 30 novembre al Teatro Lirico con Greta Panettieri in “Non Gioco Più”. La cantante, compositrice e multistrumentista, è una delle voci più autorevoli del panorama italiano e internazionale. Nel concerto rivivono le suggestioni jazz delle canzoni italiane d’autore scritte da celebri compositori per grandi voci come quella di Mina.

I prezzi dei biglietti per i concerti al Teatro Lirico del 16, 23 e 30 novembre sono: ingresso 10 euro, ridotto giovani(fino ai26 anni) 5euro. Abbonamento ai tre spettacoli 20 euro, abbonamento ridotto aitrespettacoli10euro. Prevendita presso la biglietteria del Teatro Lirico (tel. 02.97003255) nelle giornate di martedì e giovedìore10-12,17-19eilsabatoore10-12. Ibigliettisonoacquistabiliancheonlinesulportalewww.vivaticket.it (con maggiorazione operatore).

Redazione