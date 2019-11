Bollate. Protezione civile: iscrizione aperte al 7° corso per diventare volontario

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 5 novembre 2019 -Al via le iscrizioni al settimo corso per diventare volontario di Protezione civile. Basta essere maggiorenne e pieno di buona volontà per iscriversi alle 4 lezioni finalizzate a fornire una preparazione di base per fare il volontario in Protezione civile. La prima lezione è prevista per venerdì 29 novembre dalle ore 20 alle 24 in Aula consiliare. Seguono due lezioni il 30, dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 13 alle 17; l’ultima si terrà l’1 dicembre dalle ore 8 alle 12.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è patrocinata dal Comune di Bollate e promossa dalla Squadra di Emergenza operativa (Seo) di Bollate con il Centro di coordinamento volontari Protezione civile (Ccv).

Per iscrizioni: segreteria.corsopc.bollate@squadraemergenzaoperativa.it

Per informazioni:http://www.squadraemergenzaoperativa.it