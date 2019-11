CAFFARO/BRESCIA. CATTANEO: PRONTI AD ASSUMERE GESTIONE DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE NELL’AMBITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 05 novembre 2019 – “Regione Lombardia e’ pronta a farsi

carico del coordinamento delle procedure amministrative per la

gestione della bonifica del SIN Caffaro, ma cio’ solo ed

esclusivamente all’interno di un accordo di programma in cui

ogni soggetto assuma le proprie responsabilita’ e un ruolo ben

definito, a cominciare dal Ministero dell’Ambiente che e’ il

principale responsabile della bonifica della Caffaro in quanto

sito di interesse nazionale (SIN)”. Lo afferma l’assessore

all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo,

rispondendo a un’interrogazione in Consiglio Regionale.

COMPETENZA DEL MINAMBIENTE – “L’art. 252 ‘Siti di interesse

nazionale’ del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme

in materia ambientale’ – aggiunge – prevede che la competenza

per la procedura di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di

interesse nazionale sia attribuita al Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, che ha anche la

responsabilita’ di mettere a disposizione integralmente le

risorse necessarie per la bonifica”.

IL PREGRESSO – “Dal 2009 al 2018 le istituzioni coinvolte –

chiosa Cattaneo – hanno condiviso le scelte all’interno di un

Accordo di programma. Stiamo insistendo da tempo con il

Ministero dell’Ambiente sulla necessita’ di aggiornare l’accordo

di programma scaduto da piu’ di un anno e mezzo e Regione

Lombardia ha mandato le proprie osservazioni condivise con il

Comune di Brescia oltre un anno fa. Da allora, nonostante

ripetuti solleciti, siamo ancora in attesa di una risposta da

parte del Ministero. Ci chiediamo le ragioni di questo silenzio,

che fa il paio con l’inerzia del commissario”.

RUOLO ATTIVO – “Regione non vuole stare alla finestra – prosegue

l’assessore – ma chiede condizioni precise per intervenire.

Nell’ambito di un aggiornamento dell’accordo di programma siamo

disposti ad avere un ruolo maggiore nella gestione delle

procedure amministrative, oggi in capo al Ministero e causa di

molti ritardi, tra cui la condivisione dei compiti e della

figura del commissario. Lo abbiamo gia’ chiesto nel contesto

della discussione sull’autonomia differenziata per tutte le

bonifiche dei SIN lombardi, incontrando finora la contrarieta’

del Ministero”.

IL NUOVO ADP – Il nuovo Accordo di Programma (AdP) ‘per la

realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica

del Sito di Interesse nazionale di Brescia Caffaro’, sara’

stipulato come il precedente tra Ministero dell’Ambiente,

Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia,

Comune di Castegnato e Comune di Passirano. Oltre a stabilire il

ruolo dei soggetti sottoscrittori in relazione alle modifiche

intervenute nel tempo, l’accordo dovra’, tra l’altro, inquadrare

le attivita’ di messa in sicurezza permanente, garantite dalla

presenza di una barriera idraulica il cui costo di gestione e’ di

circa 1.000.000 euro all’anno e di bonifica della zona dello

stabilimento Caffaro. Si tratta di un’area di 116.000 mq

all’interno del SIN che ha un’estensione di 1.700.900 mq.

LE RISORSE – “Sono disponibili i finanziamenti assegnati al SIN

dal PO Ambiente FSC 2014 – 2020, pari a 35.000.000 euro –

precisa il titolare lombardo all’Ambiente – ma il costo

complessivo della bonifica integrale e’ molto piu’ alto e occorre

che il Ministero garantisca la disponibilita’ certa delle risorse

per la bonifica dell’intera area”.

I PROSSIMI STEP – “Solo ieri – continua Cattaneo – e’ pervenuta

la convocazione dal Ministero dell’Ambiente per una riunione

tecnica il prossimo 12 novembre. Ci auguriamo che possa dare un

contributo per sciogliere i nodi relativo all’accordo di

programma e, piu’ in generale, per definire le responsabilita’, i

ruoli e le competenze di tutti gli attori coinvolti. Regione non

si sottrarra’ alle proprie responsabilita’ e al ruolo piu’ attivo –

conclude l’assessore regionale – ma non e’ disposta a sopperire

impropriamente alle mancanze altrui, che siano del Ministero,

del Commissario o degli enti del territorio”.