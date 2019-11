Candy di Brugherio – Lega presenta interrogazione urgente al Pirellone

Corbetta: “Regione prema su Ministero per rifinanziare la cassa integrazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre – Presentata oggi a Palazzo Pirelli, una interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, che chiede alla Giunta Regionale “quali azioni, rapide e certe, intenda intraprendere presso il Ministero competente, al fine di tutelare i lavoratori e giungere a un prolungamento della cassa integrazione straordinaria”.

“A pochi giorni dalla scadenza della cassa integrazione straordinaria, prevista per il 10 novembre – dichiara il consigliere Corbetta – non c’è ancora nessuna certezza sul futuro di questa misura a favore dei lavoratori. Questo a fronte dei numerosi incontri che si sono svolti a livello nazionale, tra sindacati e Ministero, e le conseguenti rassicurazioni sulla volontà di tutelare i dipendenti”.

“Stiamo parlando non di numeri ma di persone – prosegue il Consigliere regionale – ed è necessario che il Ministero trovi una soluzione al più presto, altrimenti il territorio brianzolo dovrà subire l’ennesima emergenza sociale causata dalla crisi economica e dalla conseguente perdita dei livelli occupazionali”.

“Il Governo nazionale – conclude Corbetta – che come dimostra il caso ILVA non sta brillando nella difesa del lavoro e delle imprese italiane, batta un colpo e salvaguardi i nostri lavoratori rinnovando le misure di sostegno sociale”.

Redazione