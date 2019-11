Cesano Green: un mese di eventi all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità

In programma tre momenti di piantumazione, con la messa a dimora di quasi 900 nuove piante, eventi culturali, mostre, spettacoli e serate di divulgazione scientifica

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 novembre 2019 – Una serie di appuntamenti diffusi sul territorio, a partire dalle aree verdi. Sabato 9 novembre alle 10.30 verranno messe a dimora 240 piante con l’associazione Selva Urbana ed Ersaf Lombardia, mentre domenica 17, con la collaborazione del circolo di Legambiente “Abete Rosso”, si festeggerà la nascita dei più piccoli con la piantumazione di altri alberi. Dalle 9.30 verranno consegnati degli attestati alle famiglie dei bimbi nati nel 2018, mentre dalle 10 alle 12 sarà possibile piantumare nuovi alberi che nel tempo cresceranno insieme ai piccoli fornendo nuovo ossigeno per il territorio.

Con “Cesano per il clima”, invece, domenica 24 novembre dalle ore 10 al parco Natura, verranno messi a dimora 570 tra alberi e arbusti, sempre insieme ai volontari di Legambiente.

“Vogliamo – dichiara l’assessore Marco Pozza – che le tematiche ambientali siano anche al centro della scena sociale e culturale cesanese. Proprio per questo per il mese di novembre abbiamo organizzato un ricco programma interamente dedicato alla tutela dell’ambiente, che coinvolgerà le associazioni culturali, ambientaliste, le scuole e tutta la cittadinanza”.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali. Presso l’area espositiva di Villa Marazzi verrà allestita fino al 24 novembre (inaugurazione sabato 9 alle ore 16), la mostra fotografica “There is no plan(et) B” a cura del circolo fotografico Cizanum. In biblioteca, da lunedì 11 novembre, per tutto il mese, verranno esposti libri per approfondire le tematiche ambientali, mentre giovedì 21 sarà presentato il libro “2 gradi” dello scienziato italiano Gianni Silvestrini.

“Abbiamo anche l’obbligo – continua l’assessore alle politiche ambientali – di coinvolgere le nuove generazioni che, grazie alla spinta della svedese Greta Thunberg, si sentono parte attiva. I ragazzi saranno protagonisti di questa rassegna tematica in tutte le piantumazioni e inoltre, per una intera settimana, avranno la possibilità di prendere visione di un bel documentario a loro dedicato”.

La Sala delle Carrozze ospiterà giovedì 14 la presentazione del progetto “Forestami” di Città Metropolitana, con l’architetto Mariachiara Pastore del Politecnico di Milano, mentre sabato 16 novembre verrà proiettato il film documentario “Earth, un giorno straordinario”, con la voce di Diego Abatantuono: un viaggio meraviglioso che rivela l’eccezionale potenza della natura.

Una storia di speranza, bellezza e disperazione, sarà la protagonista dell’ultimo appuntamento di Cesano Green, venerdì 29 novembre alla Casa della Musica, con lo spettacolo teatrale “Pale blue dot” della compagnia Arditodesio.