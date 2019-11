INNOVAZIONE. AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI MILANO DIGITAL WEEK ​

Da oggi sarà possibile proporre idee e contenuti per animare la manifestazione dall’11 al 15 marzo a tema “Città Aumentata”

Assessora Cocco: “Comincia il percorso verso l’edizione 2020 che ci auguriamo ancora più coinvolgente e partecipata dello scorso anno”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2019 – Dopo un’ottima partenza nelle prime due edizioni torna Milano Digital Week, la manifestazione promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia eHublab.

Da mercoledì 11 a domenica 15 marzo 2020, Milano Digital Week apre le porte della città, valorizzandone le esperienze e gli approcci alle tecnologie che partono dai cittadini, dal sistema produttivo e da quello accademico, rendendoli disponibili a tutti.

L’edizione scorsa – che si è svolta dal 13 al 17 marzo 2019 – si è conclusa con la realizzazione di oltre 500 eventi, 85.000 partecipanti e 300 organizzazioni coinvolte in un programma declinato in 15 temi: Salute, Educazione, Società, Arti, Città, Welfare, Mobilità, Data, Market, Comunicazione, Sicurezza, Business, Software, Manifattura e Kids. Cinque giornate “a porte aperte”, dedicate alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il digitale con un approccio inclusivo, trasversale e partecipativo.

Questa mattina Roberta Cocco (assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano), con Carlo Mango (Consigliere Delegato Cariplo Factory), Carlo Noseda (Presidente IAB Italia) e Nicola Zanardi (curatore del programma MDW), ha esposto il tema della terza edizione, “Milano Città Aumentata” e le novità di quest’anno.

“Arriviamo a questa terza edizione – commenta Roberta Cocco – dopo i risultati straordinari raggiunti soltanto pochi mesi fa. Siamo riusciti a creare, in questi due anni, una manifestazione che riesce a raccontare la città digitale ai cittadini, mettendo insieme istituzioni, università, enti pubblici e privati, grandi imprese e start up. Oggi comincia il percorso che ci porterà all’edizione 2020, che ci auguriamo ancora più coinvolgente e più partecipata dello scorso anno. Mostreremo i cambiamenti e le innovazioni che stanno coinvolgendo tutti i quartieri della città, racconteremo le grandi aziende che hanno deciso di investire su Milano, discuteremo con le menti più brillanti del panorama tecnico-scientifico e offriremo ai cittadini la possibilità di migliorare le loro competenze digitali. Tutto questo grazie al contributo dello straordinario ecosistema milanese e di Città metropolitana”.

L’obiettivo è rappresentare il consolidamento della mappa del tessuto digitale della città rendendo comprensibile e fruibile l’apporto della trasformazione digitale e le innumerevoli ricadute sulle attività dei cittadini, sui loro bisogni, sulla loro qualità della vita, dentro la cornice dell’inclusione sociale e dell’innovazione sostenibile, valori fondanti di una piattaforma come Milano, che si sta sempre più configurando come un laboratorio di nuove pratiche, a partire dall’ambiente e dalla coesione sociale.

Con la “Call for proposal” lanciata oggi e aperta a tutti, la cittadinanza è chiamata a partecipare in un’ottica inclusiva, interattiva e partecipativa: un’opportunità rivolta a tutti i soggetti per allargare il proprio bacino, favorendo scambio e convergenza di saperi. Come lo scorso anno, la formula della Milano Digital Week prevede così un forte livello di coinvolgimento di professionisti, addetti ai lavori, giovani imprenditori, cittadini e studenti: tutti possono proporre e animare la “vita digitale” della città di Milano con esempi e applicazioni di trasformazione digitale già esistenti o in fase progettuale.

Il tema “Città Aumentata” è lo spunto di riflessione nonché il filo conduttore di tutto il palinsesto di eventi della Milano Digital Week 2020.

L’obiettivo dell’edizione 2020 è aumentare la consapevolezza di una “innovazione sostenibile” favorendo il passaggio di strumenti di conoscenza, anche tecnologici, alle nuove generazioni e a chi vede nel long life learning l’allungamento delle proprie prospettive di vita.

Allo stesso tempo si promuove la necessità di aumentare l’inclusione e l’alfabetizzazione dei cittadini, per renderli più consapevoli del ruolo del digitale, anche nella vita quotidiana.

Continua, come per le passate edizioni, il coinvolgimento delle realtà internazionali, istituzionali e non, per sviluppare un dialogo di condivisione e scambio di saperi e pratiche con altre città avanzate ed esperte nelle tematiche veicolate dal digitale.

La terza edizione della Milano Digital Week rappresenta, quindi, un’opportunità di riflessione e confronto per cittadini, aziende, studenti, millennials, istituzioni, università e centri di ricerca, con particolare attenzione ai temi di formazione per studenti dai 6 ai 25 anni e all’ecosistema di start up e luoghi d’innovazione avviati da giovani under 35. Proprio per la fascia d’età 6-25 anni sarà presente un palinsesto dedicato e realizzato attraverso iniziative e percorsi che saranno declinati sui tre target principali: scuole, famiglie&kids, young.

Queste e altre tematiche verranno proposte, seguendo la formula molto apprezzata nelle prime due edizioni: incontri, seminari, mostre, performance ideati e curati appositamente per la manifestazione si incrociano con un’intensa programmazione di eventi in città, attivati tramite la call for proposal.

BASE si conferma, anche per la prossima edizione, la sede principale della Milano Digital Week; in affiancamento gli spazi della Triennale di Milano, del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia per programmi e attività condivise.

Prosegue e si consolida la relazione con gli atenei milanesi. Saranno numerosi, anche nel 2020, gli incontri e i dibattiti che si svolgeranno nelle sedi universitarie della città: i “centri del sapere” rappresentano i luoghi per eccellenza per parlare delle trasformazioni in atto, ma anche le visite guidate alle aziende costituiscono punti vitali nella mappa del programma.

“Giunta alla sua terza edizione, Milano Digital Week comincia ad avere un’identità più definita. A cui contribuiscono tutte le sue varie componenti, nessuna esclusa – commenta Nicola Zanardi, curatore della Milano Digital Week – che rendono la città un vero e proprio laboratorio di transizione sociale, politica e ambientale all’inizio del Millennio”.

“Milano è una città che sperimenta nuove forme di mobilità, di socialità, di lavoro, di impresa, una città che rivoluziona il proprio skyline con nuovi grattacieli ma recupera fabbriche dismesse per offrire nuovi luoghi di incontro e contaminazione – dichiara Carlo Mango, consigliere delegato Cariplo Factorv –. L’innovazione digitale è il trend trasformativo che maggiormente sta impattando la società in cui viviamo. E con la Milano Digital Week abbiamo costruito, nel giro di due anni, il più grande evento in Italia sul digitale coinvolgendo aziende e musei, istituzioni e associazioni, scuole, università e centri di ricerca, proprio per questo motivo. Rendere virtuoso e inclusivo questo cambiamento epocale è la sfida che abbiamo di fronte. Ed è anche la sfida di Cariplo Factory che è stata creata proprio per dare impulso all’ecosistema dell’innovazione in Italia attraverso lo sviluppo di competenze e di nuove imprese digitali”.

“IAB Italia è nuovamente in prima linea nell’organizzazione della terza edizione della Milano Digital Week che vuole mettere a fattor comune gli sforzi di tutte le realtà – aziende, istituzioni e persone – che, facendo impresa, cultura e informazione, contribuiscono ogni giorno all’innovazione e alla trasformazione della città – ha concluso Carlo Noseda, Presidente IAB Italia –. Come IAB Italia vogliamo giocare un ruolo importante, essere sempre più portatori di una cultura del digitale con l’uomo al centro, come singolo e come comunità, che si assume il ruolo di guida. Vogliamo ricordare a tutti che l’innovazione va vissuta attivamente e non semplicemente accettata per inerzia. L’uomo è ancora l’unico vero artefice di qualsiasi trasformazione. Un ruolo che erroneamente abbiamo accantonato e che invece dobbiamo riprenderci con determinazione e convinzione.

LA CALL FOR PROPOSAL

Da oggi, è online il sito www.milanodigitalweek.com: cittadini, studenti, professionisti, addetti ai lavori, startupper, nuove forme imprenditoriali, aziende e attività educative, sociali e commerciali possono iscriversi – entro e non oltre domenica 12 gennaio 2020 – e lanciare il proprio appuntamento, per far scoprire le realtà che stanno trasformando il lavoro, il tempo libero, la formazione e le dinamiche della progettazione e della produzione attraverso il digitale e che rendono Milano sempre più internazionale e inclusiva.

Dal sito, cliccare su Proponi evento; si apre una chatbot che permette di inserire i dati del proponente e di spiegare l’idea in modo semplice e intuitivo.

Le candidature possono essere presentate fino a domenica 12 gennaio 2020.

Per iscrizione: www.milanodigitalweek.com

Per info: info@milanodigitalweek.com