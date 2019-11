MEDICO DI BASE A ROGOREDO, ASSESSORE GALLERA: DA GIOVEDÌ 7/11 DISPONIBILE IN VIA MONTE PALOMBINO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2019 – “Da giovedì 7 novembre, un medico di medicina generale riceverà su appuntamento, ogni giorno dalle 16.30 alle 18.30, nell’Ambulatorio di via Monte Palombino 4, nel quartiere di Rogoredo”.

Ne dà notizia l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, confermando l’impegno della Regione Lombardia e di ATS Città metropolitana di Milano a non penalizzare i residenti del quartiere a seguito della cessazione delle attività di un medico di base con oltre 900 assistiti. Un impegno che aveva portato nei giorni scorsi ad una prima ricognizione delle disponibilità da parte degli altri medici in servizio nel territorio del Municipio 4.

“Si tratta di una prima risposta parziale e temporanea – aggiunge Gallera – che consente di scongiurare un disagio per i cittadini, soprattutto per i più fragili, all’interno di questo quartiere molto popolato di Milano. Insieme ad ATS, ci siamo attivati nelle scorse settimane per valutare tutte le soluzioni possibili. Infatti, le norme nazionali non consentono però la necessaria flessibilità e le istituzioni non possono costringere i professionisti a modificare l’ubicazione del proprio ambulatorio all’interno degli ambiti territoriali di riferimento (che a Milano coincidono con i Municipi), nè aumentare il numero degli MMG se l’area stessa non è definita carente”.

Il medico che attiverà temporaneamente il servizio giovedì prossimo in via Monte Palombino è già operativo nel settore della continuità assistenziale.

“Ci auguriamo di individuare nei prossimi mesi insieme ad ATS – conclude l’Assessore Gallera – una soluzione definitiva attraverso l’attivazione dei percorsi necessari e la pubblicazione di un bando specifico per l’arruolamento di un MMG con vincolo motivato di esercizio su Rogoredo”.