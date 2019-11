PLASTIC TAX, ASSESORE CATTANEO: PREOCCUPAZIONI ANCHE IN LOMBARDIA, METTERA’ NOSTRE IMPRESE FUORI DAL MERCATO

REGIONE: FAVORIRE ECONOMIA CIRCOLARE E NORMA SU END OF WASTE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 05 novembre 2019 – “Anche la Lombardia valuta con

preoccupazione la decisione del Governo di inserire una tassa

sulla plastica monouso, la cosiddetta ‘Plastic Tax’, mi

preoccupa moltissimo. E’ l’esempio dell’approccio ideologico e

inadeguato di questo Governo alla soluzione dei problemi”.

Commenta cosi’ l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione

Lombardia, Raffaele Cattaneo, di fronte alla decisione del

Governo di mettere una tassa sulla plastica monouso.

NO A RADDOPPIO COSTO DELLA PLASTICA – “Si rincorre una finta

propensione all’ambiente e all’economia circolare e lo si fa con

uno strumento che otterra’ l’effetto opposto. Mettere la tassa di

1 euro al kg sulla plastica riciclata, in cui il polimero piu’

caro costa 94 centesimi – prosegue Cattaneo – significa

raddoppiare il costo di questa plastica e per i polimeri meno

cari triplicarlo, quadruplicarlo, decuplicarlo. Tutto questo

avra’ l’effetto di mettere fuori dal mercato le nostre imprese,

fara’ perdere migliaia di posti di lavoro – sottolinea ancora

l’assessore – e non favorira’ il percorso di transizione verso

l’economia circolare che invece in Italia e in particolare in

Lombardia sta funzionando molto bene. Abbiamo gia’ avuto i primi

riscontri concreti da parte di imprese lombarde che operano

nella produzione e recupero della plastica che non potranno piu’

essere in condizioni di operare se procedera’ questa iniziativa

del Governo”.

STRADA SBAGLIATA – “Questa non e’ la strada giusta – conclude

l’assessore – invece di tassare chi lavora bisogna sostenere il

riciclo, favorire una norma sull”End of Waste’ piu’ adeguata e

insistere perche’ si sviluppino le plastiche piu’ compatibili con

l’ambiente”.