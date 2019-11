POLITECNICO MILANO, PRESIDENTE FONTANA: PARTNER STRATEGICO DELLA REGIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

IL GOVERNATORE OGGI ALL’INAUGURAZIONE DEL 157° ANNO ACCADEMICO

(mi-Lorenteggio.com) Miano, 5 novembre 2019 – Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, e’ intervenuto, questa mattina,

all’inaugurazione del 157esimo Anno Accademico del Politecnico

di Milano, cui hanno preso parte, fra gli altri, anche il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il vicepresidente

della Regione, Fabrizio Sala.

“Il Politecnico di Milano – ha detto il governatore Fontana – e’

una delle eccellenze del nostro territorio e Regione Lombardia

negli anni ha scelto di potenziarlo e valorizzarlo, facendone

uno dei principali interlocutori delle politiche regionali in

favore di ricerca e innovazione”.

Il presidente ha ricordato che l’Ateneo ha un ruolo di primo

piano all’interno dei Cluster tecnologici lombardi “che ha

contribuito attivamente a supportare la definizione delle

politiche di Ricerca e innovazione regionali”. E tra i progetti

che uniscono Regione Lombardia e Politecnico Fontana ha citato

l’ultimo in ordine cronologico: la realizzazione del ‘Parco

Gasometri’ – nel quartiere Bovisa, a Milano. “L’accordo prevede

– ha spiegato il governatore – che Regione Lombardia dedichi 5

milioni di euro al progetto che ospitera’ le 120 aziende incubate

ora presso il ‘Polihub’ del Politecnico. L’iniziativa ha come

obiettivo la realizzazione di un distretto produttivo fortemente

innovativo attorno agli spazi dell’insegnamento universitario,

della ricerca e dell’impresa, con la possibile creazione di

nuove startup e imprese innovative all’interno del Parco”.

“Ci piacerebbe potere raccogliere frutti ancora piu’

significativi di questa virtuosa collaborazione – ha proseguito

– grazie al raggiungimento di maggiori forme di autonomia: su

questo siamo impegnati ogni giorno, avendo in mente i possibili

benefici per i nostri studenti e i nostri atenei”.

“Il mio auspicio – ha concluso – e’ che il prossimo Anno

Accademico veda la Regione, le Istituzioni e il Politecnico

lavorare fianco a fianco in modo sempre piu’ efficace, per

continuare a fare di questa nostra Lombardia il traino del

Paese”. (LNews)