SITO UNESCO VAL CAMONICA, SIGLATO ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 novembre 2019 – E’ stato siglato questa mattina a Milano, a Palazzo Lombardia, l’accordo tra Ministero per i Beni

e le Attivita’ Culturali, Comunita’ Montana della Valle Camonica e

Regione Lombardia finalizzato all’attuazione di politiche

integrate per la valorizzazione e gestione del sito, Patrimonio

Mondiale dell’Unesco, ‘Arte rupestre della Valle Camonica’.

OBIETTIVI ACCORDO, SARA’ REALIZZATO UN PROGRAMMA COMUNE –

L’obiettivo dell’accordo e’ quello di realizzare una gestione

integrata degli interventi e un maggiore coordinamento tra gli

enti, ottimizzando l’uso delle risorse. Prevista anche la

costituzione di una segreteria tecnica (a costo zero) e la

realizzazione di un programma comune di lavoro.

FIRMATARI ATTO – A siglare l’atto Emanuela Daffra, Direttore del

Polo Museale della Sovrintendenza della Lombardia; per il

Ministero, Giuseppe Stolfi, Sovrintendente Archeologia Belle

Arti per le province di Bergamo e Brescia; Stefano Bruno Galli,

Assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia e per

la Comunita’ Montana di Valle Camonica, Attilio Cristini.

GALLI VALORIZZEREMO ADEGUATAMENTE PATRIMONIO STORICO: “Questo

accordo – ha detto l’assessore Galli – ci consente di

valorizzare adeguatamente l’immenso patrimonio rappresentato dal

sito delle incisioni rupestri della Valle Camonica. Quaranta

anni fa, il 26 ottobre 1979, il primo sito Unesco riconosciuto

in Italia fu in Lombardia, in Val Camonica, appunto il sito

delle incisioni rupestri. Li’ riposa la Rosa camuna simbolo della

Regione Lombardia. Questo e’ importante per l’identita’ culturale

lombarda guardando verso il 2020, cinquantesimo anniversario

della Regione Lombardia”.

APERTURA 5 SENTIERI – “Attraverso questo accordo di

valorizzazione – ha evidenziato l’assessore – verranno aperti

tutti i 5 sentieri che attraversano Naquane consentendo di

ammirare le incisioni nella loro totalita’. A oggi infatti ne

sono aperti solo 2. Si potra’ osservare questo straordinario

patrimonio che risale a 12.000 anni fa, un vero e proprio libro

aperto sulla storia dell’uomo che esige dal punto di vista

istituzionale un impegno particolare, finalizzato a una piena

valorizzazione”.

ACCORDO REPLICABILE IN ALTRI SITI UNESCO LOMBARDI – “Se funziona

questo accordo – ha concluso l’assessore regionale Stefano Bruno

Galli – e’ nostra intenzione estenderlo e applicarlo agli altri 9

siti Unesco (dei 55 siti italiani, 12 sono il Lombardia ma 2

appartengono al patrimonio immateriale). Ovviamente

modificandolo e adattandolo alle singole esigenze territoriali”.