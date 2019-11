Lombardia. Il Consiglio approva la proposta del M5S di invitare Liliana Segre, bocciata proposta PD

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 novembre 2019 – Sì del Consiglio regionale lombardo alla mozione urgente del M5S che impegna il Presidente della Lombardia Attilio Fontana a “invitare la Senatrice Liliana Segre per una visita istituzionale presso l’aula consiliare”. Al testo è stato aggiunto, su suggerimento delle altre parti politiche, “con l’auspicio che tale visita avvenga in una data vicino al giorno della Memoria” e l’impegno di “manifestare a Liliana Segre la stima e la profonda solidarietà per le ignobili aggressioni di cui è stata oggetto e il nostro profondo rispetto per la sua storia sulla quale non è tollerabile alcuna forma di negazionismo e sottovalutazione”. Nelle premesse è stato poi aggiunto un accenno di condanna alle contestazioni subite dalla Brigata ebraica nel corso del Corteo di Milano del 25 aprile.

Monica Forte dichiara: “La Lombardia è con Liliana Segre, è grande la soddisfazione per un voto non scontato.

Odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo si combattono con la testimonianza quotidiana, la memoria e respingendo ogni forma d’odio.

Da questo punto di vista l’occasione di un invito istituzionale a Liliana Segre è un risarcimento morale per il trattamento che la vittima del nazifascismo prima e dell’odio poi, ha subito.

La mozione si tradurrà per la Regione Lombardia in un invito istituzionale a Segre e in un momento di sensibilizzazione politica al contrasto di ogni forma di odio. La sua esperienza deve essere a guida dell’azione di ogni rappresentante pubblico.

Con questo voto abbiamo condiviso l’impegno di rifiutare l’odio e di accettare le differenze. Non era scontato ma è un segnale di condivisione importante: siamo partiti da un testo e siamo giunti a un nuovo testo frutto della collaborazione della maggior parte dei gruppi consiliari”.

Contro tutti gli impegni espressi dalla mozione, anche dopo le modifiche, ha votato Viviana Beccallossi del Gruppo Misto, Franco Lucente e Barbara Mazzali di FdI. Il centro-destra ha votato invece soltanto contro la proposta emendativa del PD d’istituzione di una Commissione regionale contro i fenomeni di razzismo e antisemitismo. La Mozione è quindi risultata approvata con soli 3 voti contrari.

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno quindi bocciato in Consiglio regionale della Lombardia la proposta del Pd di istituire una commissione contro i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. La commissione serviva per promuovere cultura del rispetto e lotta all’odio nei luoghi dove si dispiegano le politiche della Regione, dagli ospedali agli oratori.

Così dichiara il primo firmatario della proposta Pietro Bussolati: “dopo l’astensione in Parlamento il centrodestra a trazione leghista ha perso l’occasione di correggere la rotta e dimostrare di voler condurre in modo unitario una battaglia contro il dilagare di fenomeni di intolleranza soprattutto, ma non solo, via social network. Noi chiediamo che ci sia un impegno di tutti per isolare i comportamenti e le frange violente e razziste e abbiamo fatto il possibile per avere un voto unanime alla mozione, ma dobbiamo purtroppo registrare che questo non è successo.”

V. A.